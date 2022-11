GOSPODIN VIJAGRA NIJE BIO OŽENJEN! Marija proglasila Maju glavnom devojkom LAKOG MORALA u svim Zadrugama, Marinkovićeva pobesnela!

U toku su "Nominacija" Marija Kulić je ustala za crnim stolom i proglasila Maju Marinković glavnom devojkom lakog morala u svim Zadrugama.

- Maja je osoba koja je pokazala sve ono što ne treba da pokaže ni jedna ženska osoba, i ni jedna ne treba da se ugleda na nju što se tiče morala, imala je po nekoliko momaka u jednoj sezoni - rekla je Marija.

- Nije tačno. Samo Čorba i Janjuš - rekla je Maja.

- Čorba, Janjuš, Car.... - nabrajala je Marija.

- To je za pet godina. Samo su Čorba i Janjuš bili u jednoj sezoni - rekla je Maja.

- Ne bih volela da mi takve ćerke budu. na stranu što ima dobru dušu, red je da povede računa o svom ponašanju i da se ne bruka. Bilala ne žalim jer svi znaju kakva je Maja u vezama. Svako zna kakva je ona u svakoj vezi. Ona neće da te ostavi, ti ako hoćeš da prekineš vezu, to nema šanse. Preterano je posesivna i ljubomorna. Znao si kakva će tvoja veza sa njom biti, i što se tiče ljubomore i što se tiče nasrtaja. Ja kad sam bila kući meni je bilo mučno koliko te je ponižavala za Cara. Sigurna sam da preko prevare neće da ti pređe,m vratiće ti i zato ti ne daje raskid. Prvo mora da ti se osveti. Ona je stupila u vezu sa Markom kad su pre nje bile tri devojke jer ima potrebu da se dokazuje u ženskom svetu, isto tako i sa tobom. Ona je klasičan rijaliti igrač i zato nominujem tebe. Ono sa kumom je namerno uradila i prevariće te dok ste još u vezi - rekla je Marija.

- Nikad nisam bila niti me je neko oslovio kao glavnu k u rijaltiiju jer nisam i neću biti. To da li sam bila sa njih 5,6 u roku od pet godina, ne znam da li je to strašno. Jedino nemoralno je što sam ušla u odnos sa Janjušem koji je bio oženjen. Gospodin vijagra nije bio oženjen - rekla je Maja.

- Zašto si to uradila drugarici? - pitala je Marija.

- Nisam, posvađale smo se. Što se Bilala i mene tiče, stvarno ga volim, neću mu vratiti jer bih ispala ista kao on. On je to uradio iz inata - rekla je Maja.

- Sad bih trebao da ostavim Maju jer je ona takva po svačijem mišljenju. Sinoć bi bila ostavljena da ja stvarno ne verujem da se ona može promeniti, a ja mislim da mogu da je promenim. Ono sam radio kad sam mislio da nije zaljubljena u mene - rekao je Bilal.

- A sad misliš da je zaljubljena - dobacila je Marija.

