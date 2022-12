"ALEKS I ZVEZDAN SU ODLEPILI! DEJANU JE POMOGLA DA PREVAZIĐE KRIZU" Bivši zadrugar raskrinkao Nikolićevu, provalio je njene ŠIFRE

Jedna od glavnih tema u Beloj kući već danima jeste odnos Aleksandre Aleks Nikolić i Zvezdana Slavnića.

Ovaj intrigantan odnos prokomentarisao je i novinar Marko Đedović u emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji.

foto: Printscreen

- Gledao sam neke snimke koje su mi slali fanovi, samo neko ne želi da vidi ne vidi da je Zvezdan zaljubljen u Aleksandru, i Aleksandra je zaljubljena u njega. Oni su odlepili. Čeka se njegov prvi korak, Aleks je zaljubljena, od nje ništa ne zavisi. Ja nju poznajem - naveo je Đedović.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

- Mnogi su komentarisali da Dejan nije Aleksandrin tip - rekao je voditelj.

- Ja sam to uvek govorio, od tog posla nema ništa. Aleksandra je devojka koja je pomogla Dejanu da prevaziđe krizu, ja sam ga podržao, samo da se ne vrati Dalili. Aleksandri to nije problem, ona se zaljubi i odljubi. Zvezdanu je jedini problem strah od napada u kući. Ne postoji osoba sa autoritetom koja bi mogla da utiša crni sto. Zvezdan je sad u Dalilinoj poziciji. Dalila je prošle godine mene pozivala i po mom ulasku je ušla u vezu sa Filipom. Svi se plaše osude, ljudi tamo pričaju: "Brak je svetinja", to Mića ume stalno da izgovara, kao i Sanja prošle godine. Tu se oni plaše, to je Zvezdanov strah. Samo od njega zavisi kada će se to desiti. Ona je malopre Zorici u šiframa pričala. Prolazila je pored Zvezdanovog kreveta i rekla: "Šau-mau". Ona je prvo meni pokazala očima na Dejana kad joj se svideo. Da sad uđem unutra za dva dana bi bili zajedno. Taj primitivizam, malograđanština me ne interesuje - istakao je Marko.

