"JA NEĆU TO! ONA SILI!" Filip otkačio Milicu PRED SVIMA, ona odmah reagovala! Aleks izazvala RAZDOR između njih?

Zadrugari su dobili pismo u kojem im je saopšteno da krenu sa Igrom istine, a nakon što je Filip Car postavio pitanje Aleksandri Nikolić, ona je odlučila da mu uzvrati.

- Šta se dešava sa tobom i sa Milicom? Da li ćete uploviti u vezu? U kakvom ste odnosu? Sinoć sam videla da je bila loše, a ti si je grlio. Kakve su ti namere i ciljevi? To me zanima. Da li misliš da je prava za tebe? - nizala je pitanja Aleks jedno za drugim.

- Ovo pita zbog sebe... - prokomentarisao je Lepi Mića.

- Ja sam imao jedan cilj i plan, a to je da ne ulazim u vezu. Ja sam zaljubljiv, mogu da mi se vrate emocije i nikad ne znaš šta život nosi. Imam neke afinitete prema Milici, ne znam šta nosi. Milica me potajno čeka, video sam da je sa Markovićem. Ona se meni sviđa, postoji neka energija, zanimljivo mi je, ali prvo moram da se uklopim. Ne mogu čim dođem da uđem u vezu. Ja nisam ni stvari stavio u garderober, a mi treba da uđemo u vezu. Želim da se družim sa drugima, pa da vidim da li je to to. Milica je zapela, a meni to ne odgovara. Ja više neću da ponavljam iste greške - pričao je Car.

foto: printscreen

Pošto joj se nije dopao odgovor, Veselinovićeva je odmah tražila repliku.

- Ja imam pravo na repliku. Što se tiče Filipa i mene slažem se i ne nadam se da ćemo ući u bilo kakvu vezu, pa da ne bude da meni neko daje lažnu nadu. Družićemo se, ja samo ne volim zavlačenja, nije mi potrebno da se neko igra sa mnom. Ja sam shvatila šta su mi greške, neću da pravim scene - pričala je Milica.

- Milice, ti meni nisi dala svojim ponašanjem do znanja da bi bila blaga, nego u startu druženje mi pokazala da bi bila agresivna i posesivna, juče me je hvatala za lice - rekao je Car.

- Milice, juče si ovo isto govorila za Markovića - ubacila se Zorica Marković

- Je l' bi ti bila u vezi sa mnom? - pitao je Car pred svima.

- Da, šta radim sa tobom? - odgovorila je ona.

foto: printscreen

- Ja vidim da sam se zavozao, pa je bolje sprečiti nego lečiti - govorio je Car.

- Ja samo ne želim da odnos kakav imaš sa mnom imaš i sa drugim devojkama - poručila je Milica i ubola Cara "pravo u živac".

- Ti kad si imala sa Markom, meni je najgore što si to radila i pričala za stolom, a onda dođeš kod Anđele i pričaš o meni. Da li je folirala kod mene ili njega ili ona može da iznese stvari za dvoje, ima njih koji mogu i po trojicu. Ne treba da imaš nikakva očekivanja od mene, ni ja od tebe - pričao je Filip.

foto: printscreen

- Voliš da se družiš i flertuješ, vidim da namere nemaš prema devojkama, ali one imaju i koriste tvoju harizmu - dodala je Veselinovićeva.

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme