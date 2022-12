"TOLIKO MU JE TEŠKO, DA NE PRESTAJE SA IZLASCIMA" Aleksandrina drugarica osula paljbu po Dejanu, raskrinkala NJEGOV TAJNI PLAN

Drugarica Aleksandre Nikolić se oglasila nakon njenog raskida sa Dejanom Dragojevićem i iznela svoj stav o prošlogodišnjem pobedniku Zadruge.

Naime, Aleksnadrina prijateljica smatra da Nikolićeva nije kriva za ovakav rasplet situacije.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

- Ja ne znam šta ljudi imaju toliko da drame oko toga, nije se devojka ne znam šta, prestale su je emocije, prošlo joj je, što i ona sama kaže, daleko od očiju, još dalje od srca i to je to. Očigledno da joj se Filip sviđa i dalje, čim se odlučila na ovakav korak. Ja se nisam čula sa Dejanom, jer nemam šta ni da se čujem, on je otišao svojim putem, vidim toliko mu je loše, toliko pati, da svako veče izlazi - započinje Anastasija i nastavlja:

- Aleksandra je jaka pa je jaka, ona i treba, kažu ovo je njeno pravo lice, mnogi mi d*pe dali da budu na njenom mestu. Na šta to liči, devojka nije uradila ništa loše, nije kao Dalila, izneverila ga. Devojka je raskinula u trenutku kada više nije ništa osetila prema njoj. Čula sam se sa njenom mamom, to oko kartica mi je katastrofa, ako je istina, ja ne mogu prosto da verujem, na šta je lik spao, na najniže grane.

foto: Printscreen/Zadruga

- Opet kažem, toliko mu je loše, toliko pati, toliko je voli, da ne prestaje sa izlascima, sve ovo radi zarad marketinga, da bi sebi digao cenu i da bi ponovo ispao žrtva.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

03:59 Aleksandra Nikolić ulazi u Zadrugu 6 bez Dejana