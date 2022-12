KARAMBOL U ZADRUZI! Haos u Beloj kući! Marko bez milosti nasrnuo na Sanju, uputio joj užasne reči, a onda i RASKINUO!

Zadrugar Marko Stefanović rešio je da ne bude više u vezi sa starletom Sanjom Grujić, te je tom prilikom izbio skandalozni sukob u Beloj kući, treslo se imanje od njihove svađe.

Naime, Sanja je njemu zamerila što je agresivan, pa mu pomenula i porodicu. Ovo on nije mogao da joj oprosti, jer je rekla da je tako sigurno nasilan i prema majci, što je njega izrevoltiralo te je raskinuo sa njom.

- Zaratio sam sa celom kućom zbog tebe, g*vno jedno. Sa mnom si devojko završila svaku priču, ja neću sesti pored tebe u životu - pričao je Marko.

- Izvini - rekla je ona.

- Završila si sa mnom za sva vremena, to što si mi rekla, pa vidi j*bem te u usta. Šta si ti meni rekla? To nije psovka nego bolest - nastavio je on.

- Oprosti mi - ponavljala je Grujićeva.

- G*vno smrldjivo očajno. Neću da te vređam, ja bih te sad pljunuo. U životu nemoj da mi se obraćaš, sa mnom si završila - rekao je Stefanović.

Kurir.rs/M.K.

