MATORINA BIVŠA UŠLA U ZADRUGU, PA RAZVEZALA JEZIK O TOMIĆEVOJ: "Ne mogu da tvrdim da će se obradovati" NERAŠČIŠĆENI RAČUNI

Žana Đorđević Maliković, rijaliti učesnica sinoć je ušetala u Belu kuću i postala je ravnopravni učesnik Zadruge 6.

Njen odnos sa Jovanom Tomić Matorom mnoge intrigira i dan danas, a Žanu je posebno interesovalo kako će izgledati Matorina reakcija nakon njenog ulaska.

U toku razgovora u studiju Žana i Dušica dotakle su se aktuelnih tema, između ostalog i njenog odnosa sa Matorom.

- Ja verujem da će se Matora obradovati kada te vidi - dodala je Dušica.

- Ni to ne mogu da tvrdim - rekla je Žana i krenula ka Beloj kući.

Žanu su na vratima Bele kuće dočekali zadrugari, a nakon toga se pozdravila i sa Matorom, koja se šokirala kada ju je ugledala na vratima Bele kuće. Ipak su pružile jedna drugoj ruku.

Naime, Matora je u sinoćnoj emisiji prokomentarisala odnos nje i Žane

- Nije mi devojka, nismo okej. Neću da pričam šta se dogodilo, bila je neprijatna situacija na jednom rođendanu na kome smo bile. Sva sam bila izgrebana od nje, fizički me je napala ispred devojke. Prodala me je. Ja sam bila frajer i džentlmen, a ona nije ispala čovek. Apsolutno me ne zanima njen dolazak ovde, sa mnom je završila. Zvao me je čak i njen dečko i pretio mi - rekla je Matora u Šiša baru.

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 04:40 Jovana Tomić Matora