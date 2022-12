MILJANA RAZOTKRILA BEBICINU MRAČNU PROŠLOST! Progovorila o PREVARI sa Zlatibora i paketićima koje je Marija pravila NJEGOVOJ DECI

Nenad Macanović poznatiji kao Bebica, iako na prvi pogled deluje tiho i povučeno zapravo je sušta suprotnost tome. O njegovom životu do skoro se nije mnogo znalo, a sada gotovo svakodnevno na površinu izbijaju nove informacije.

Naime, Miljana Kulić sedela je sa Lazarom Čolićem Zolom, te je tom prilikom pričala o svim prevarama Nenada Macanovića Bebice.

- Mama da 300 evra po paketiću, sve najskuplje kupi, samo iz poštovanja, jer poštuje njegovu decu. Na dečijim suzama da gradi svoju sreću, zamisli to? A meni je njegova sestra Ivana rekla, novinarka je slušala, nešto smo se svađali, meni je njegova sestra rekla da nije viđao decu i da je nikakav otac i da je Ivan Marinković izmislio svet za njega. Šta hoće od mene, nije mi jasno - rekla je Miljana.

- Ti si mu spas, shvati - rekao je Zola.

- Ali da, njemu majka plaća sve, pa će i stan. Uvek će da zaradi za sebe, sposoban je on - rekla je Miljana.

- Kakve stvari se sinoć izgovaraju, Marija ćuti je**te, nijednu reč mu nije rekla - rekao je Zola.

- Alo, da zove i briše pozive? Ej! Ja sam kriva što je zvao majku i što sam ga nagovarala. Meni je rekao da je neće zvati jer nije zvala kad sam bila u bolnici. Njegov otac kaže da je đubre, da ga ne intresuje, rekao je da nikada u njegovu kuću nikada neće ići - rekla je Kulićeva.

- Meni je Bebica rekao da mu je otac nudio novi auto i stan da ga ostavi - rekao je Zola.

- Zola, je l' bolestan on? Napolju je bio normalan, nema taj ludački pogled i ostalo... Za mlađu ćerku kaže da je zla, da ne voli da se mazi i da je kao Mirela, a za stariju da je kao Mirelina majka. Da sam mogla da birem, goreg i većeg lažova ne bih odabrala. Mene intresuje koja je pozadina svega ovoga, koji je njegov cilj? - rekla je Miljana.

- Znam, znam, pa ste krali gore po Zlatiboru - rekao je Zola.

- Ne, njemu su kartice počele da pište, nisam ja krala. Meni je žena rekla da mi lepo stoje te haljine, da me znaju i da ću platiti. On je to posle platio - rekla je Miljana.

- Nije platio bre čoveče - rekao je Zola.

