ANĐELU IZVREĐALI NAJSTRAŠNIJE U LAJVU ZVEZDANOVE SUPRUGE! Dodelili joj NAJGORE EPITETE, a o Aninoj reakciji će se TEK PRIČATI!

Zvezdan Slavnić posle 15 godina ostavio je suprugu Anu zbog 22 godina mlađe zadrugarke Anđele Đuričić, što je pokrenulo pravu buru u javnosti, pa tako i na društvenim mrežama.

Zvezdanovoj supruzi svakodnevno stižu poruke podrške na Instagramu, zbog čega je osetila potrebu da se uključi uživo na ovoj društvenoj mreži i odgovara na pitanja pratilaca, a mnoga su se, očekivano, ticala Zvezdana i Anđele.

- Šta mislim o Anđeli? Nećemo se izjašnjavati - kroz osmeh je odgovorila na jedno od pitanja Ana, a potom pročitala gnusnu uvredu koju je na račun Đuričićeve ispisao jedan korisnik Instagrama, koji se uključio u lajv.

"Anđela prikrivena prostitutka", iju! Teške reči - pročitala je i prokomentarisala Ana.

Pratioce je interesovalo i da li bi Ana ušla u "Zadrugu".

- Da li bih ušla za 50.000 evra?! Ma ne... Dala bih Anđeli (smeh) - ponovo je Ana pomenula Đuričićevu.

Podsetimo, Zvezdan Slavnić je otvoreno stavio do znanja Ani, pred milionskom publikom da ga napolju više ne čeka jer je sada sa Anđelom. Dok sa druge strane, njegov otac Moka, smatra da će veza sa kršnom C rnogorkom biti završena do Božića i da će se naposletku vratiti svojoj dugogodišnjoj partnerki Ani.

- Ta veza će se završiti do Božića. Svi kažu da je moj sin prevario ženu, a ja kažem da je izdaja u pitanju. Oni koji su prepametni, a to ja nisam, kažu da je teži oblik izdaja. Poenta priče je da je on iskreno rekao javno da otprilike više Ana ne računa na njega jer se on zaljubio. S te strane je ispao pošten, ništa nije uradio, a priznao je, znači govori i emocijama. I ona i on. Paralelno.

