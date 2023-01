"SVAKA NJEGOVA REČ JE NAREZANA NA CD I PAKUJE SE ZA TUŽBE" Ivana Šašić BESNA na bivšeg: Moje ne uzimaj u SMRDLJIVA USTA! LOM!

Pevačica Ivana Šašić odgovorila je na žestoke prozivke bivšeg supruga, učesnika "Zadruge" Bojana Simića, koji sada ne vređa samo nju, već i njeno dvoje dece.

Bojan je u "Zadruzi" ispričao da su Ivanini sinovi "antihristi", da "imaju šifru", te da je on morao da ih vaspitava, pošto se Ivana, prema njegovim rečima, odala alkoholu. Ivana je šokirana onim što čuje, a kako kaže, Bojana će po izlasku iz Bele kuće dočekati brojne tužbe.

- Jadan je čovek koji mora da laže i stvara lažnu sliku o sebi da bi ga neko prihvatio. Još jadnije je što lažima i blaćenjem drugih ljudi tražiš sebi neki put. Rekao je Caru da će uskoro napolje, Car mu reče:"Nećeš ti nigde". Evo njihovog dogovora, pa laži i o meni i opet pitanja novinara itd. Nije bitno šta se kaže, već ko kaže. Ako je to rekao Boki "istina", ja ću se slatko nasmejati. Mogao bi o svom detetu nešto reći, ako ga poznaje. Moju neka ne uzima u ta lažljiva i smrdljiva usta - kaže Ivana.

- Pa, kad je za bratovo dete od godinu i po dana rekao da će je njegova braća silovati, šta ja da očekijem da će reći za mene i moju decu. Njegova mama mi pisala tu noć, ja sam sa Banetom okej, on je umro za brata zbog izrečenog.

Bojan je Filipu Caru prepričavao njegove i Ivanine dogodovštine iz Egipta u kom, tvrdi pevačica, nisu ni bili.

- Reče on ulazi kao Bojan Simić, pa što svaki put kad misli da će napolje, on se nakači na moju grbaču i opet preko mene da zaradi neki honorar. Čuj, mi bili u Egiptu na moru, mi tog mora zajedno videli nismo, iz priče zna da sam ja bila tamo na moru. Mi zajedno nismo bili nigde, osim Crne Gore pre tri godine, i to sam imala dobru tezgu i od tih para smo otišli na more. Jedino gde smo bili za sve te tri godine braka, ni zimovanja, ni letovanja, niti nekih destinacija.

Simić će, po svemu sudeći, imati puno pravnih problema čim se rijaliti završi.

- Za sve izrečeno je već pokrenut postupak, tužbe. Posebno za decu koja su maloletna i nisu njegova. Koliko je jadan i bedan da upliće nedužnu decu u svoje priče. Da nema limita u lažima vezano za njih, to više ne znam kako i da se nazove. Jad, beda, čemer, užas. Svaka njegova reč je narezana na CD i pakuje se za tužbe - poručila je Ivana.

