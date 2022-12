SKANDAL EPSKIH RAZMERA! Šašićkin bivši bacio oko na UDATU ZADRUGARKU, hitno se oglasio njen MUŽ!

Danima unazad, zadrugari u Beloj kući šuškaju o prisnom odnosu udate Marine Popović sa razvedenim Bojanom Simićem, dok je njen muž, Jovan Popović prvi napustio "Zadrugu 6", pa je sada razvezao jezik i dao svoj sud.

Naime, ovonedeljni vođa, Zorica Marković danas je tokom svoje podele budžeta, pažljivo upozorila svoju dobru drugaricu i cimerku, Marinu na to da se "po kući" priča da se previše prisno druži sa bivšim mužem Ivane Šapić, te je čak Boki tom prilikom otkrio da mu se čini da se sviđa Popovićki, te je ona zauvek raskrstila sa njim.

foto: Printscreen/Zadruga

Ovim povodom oglasio se Jovan koji je on otkrio kakav je njegov komentar na celu ovu priču, a nije mogao da zaobiđe i njenu svađu sa Slađom Lazić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja tu nisam ništa primetio, znam ja nju dobro, poznajem je. Ako se s njim druži, verovatno ga gleda kroz drugarstvo. Iskreno da vam kažem, ja nju znam 11 godina i mislim da od toga nema ništa. Ona zna, poštuje svoju decu, verovatno poštuje i mene, ja mislim da me poštuje. Ovaj verovatno pravi priču, jer želi da produži svoj boravak u rijalitiju. Vidim da je išao od jedne do druge, pa je svugde dobio korpe. Verovatno da je pravio priču sa ovim njegovim, Zola i Car i verovatno da bi sebe izdigao, a možda i da bi svoju ženu napravio ljubomornu. KOd moje žene to ne može da prođe jer je ona previše pametna, poštuje mene is voju decu i od te priče nema ništa...Što se tiče neke ljubomore, ja to ne vidim. Pored mene može da ide i da radi šta hoće, imam potpuno poverenje u nju. Ja ne želim da pljujem ovog čoveka, on kaže da me poznaje, ja njega ne poznajem. On nije moj svet, ne pripada gde ja pripadam. Čitao sam o njemu i njegovoj ženi, vidim da se pljuju, malo je degutantno, ali ja mojoj ženi verujem. - rekao je Jovan pa se dotako Slađe.

foto: Printscreen/Zadruga

- Oni znaju jednog zajedničkog prijatelja. On mi je rekao da je spojio moju ženu i Slađu i da su dobre prijateljice. Ona jeste okej, ne mogu da pljujem. Ona devojka radi svoj posao, našli su se u rijalitiju i verovatno je Marina videla u njoj prijatelja. Ne mislim da je dugoročna svađa između njih dve.

Kurir.rs/Pink/M.K.

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji