ZBOG ŽENE ŠALJE ADVOKATE U ZADRUGU! Marinin muž Jovan zapenio od besa zbog priče da mu žena juri Ćertića: NEĆE ME PRAVITI BUDALOM

Jovan Popović prvi je zadrugar koji je odlukom gledalaca izbačen iz "Zadruge 6", a sada se oglasio i progovorio o brojnim sukobima svoje supruge Marine Popović, koja je aktuelni vođa u Beloj kući.

Na početku razgovora je rekao da su mu prijatelji bili su zbunjeni jer je tako brzo ispao iz rijaltiija.

Dočekali su me prijatelji, iskritikovali su me:"Zašto si ćutao, nismo navikli takvog da te gledamo? Uvek si u elementu". Ipak, malo je drugi ambijent, u početku se nisam snašao. Bio sam i skeptičan zbog toga što sam sa ženom tamo - priča Jovan, čija je supruga Marina ušla u brojne sukobe otkako ju je imenovao za vođu.

- Namerno sam je postavio za vođu, da ne bi kalkulisala i išla linijom manjeg otpora, već da se suprotstavi. Nije došla u Klub književnika, već u "Zadrugu", da pokaže čvrstinu, a ne samo "cile-mile". Ona je veliki borac, nikoga se ne plaši, ali je malo bila skeptična. Sada je OK, mislim da više nikome neće ćutati i tolerisati. Ko god joj bude stao na žulj, debelo će se suprotstaviti, takva je i napolju. Žena je koja je borac, za nju nema prepreka do cilja, uvek je bila sama protiv svih.

Marina je žestoke sukobe imala sa Sanjom Grujić, koja ih je nazvala šibicarima, zbog čega će se možda videti na sudu.

- Nisam sa Dorćola, a odatle su ti neki ljudi... Ja nikada nisam bio šibicar niti sam imao veze sa tim. Mala Sanja je vrlo opasna, pokušala je da kalkuliše. Dok sam ja bio tamo, normalno se ponašala, ćutala. Kada sam ja izašao, a Marina ušla u sukob sa njom, pokušala je da nam deli te epitete. To govori o njoj, to je njen nivo, na koji se ja nikada ne bih spustio - kaže Jovan koji će, ukoliko Sanja bude podnela tužbu, kao što je najavila, uzvratiti istom merom.

- Neka podnese! Onda ćemo i mi da podnesemo na tužbu, na sudu ćemo videti šta i kako. Mogu i ja da podnesem tužbu za ovo šibicarenje, pa neka to tamo da dokaže, ali ne bih da se spuštam na taj nivo. Marina je malo prenaglila, nije trebalo tako da reaguje, jer oni nisu na njenom nivou. Ona je ipak medijator. A Sanja što priča da će Marina izgubiti licencu, ma, nema ona pojma.

Takođe, Jovan ističe da nisu istinite Sanjine tvrdnje da se Marine stide njena deca.

- To su gluposti, ko se stidi nje?! Ćerka joj radi u privatnoj klinici, sin u Nemačkoj. Što bi je se stideli? Sanja lupa gluposti, priča izmišljotine. A da li se nje stidi njena majka, ja u to ne želim da ulazim, glupo je da je pljujem. A sve to što priča, govori o njoj.

-Sanja je, takođe, u jednoj od svađa sa Marinom istakla kako je ona posle muževljevog odlaska iz "Zadruge" "kao puštena s lanca", te da redovno odmerava mlade momke u "Zadruzi". Kako Sanja i Aleksandra Nikolić tvrde, Marina je bacila oko na Uroša Ćertića, u kog neprekidno gleda, što je iznerviralo njenog supruga.

Šta ja tu mogu? Ako misle da je to tako, mada ja ne verujem. Ako gleda u druge muškarce, šta ću ja?! Ja ne mogu sad da se ubijem. Ušla je tu, ima drugih muškaraca, nije problem nikakav. Videćemo kakvi će joj biti dalji koraci. Ako je to stvarno, zna se šta posle toga sledi. Poslaću advokate ako je to istina! Ako kažeš da me poštuješ deset godina, što bih ja pravio budalu od sebe i trpeo nešto, pa sve i da si mi iz oka ispala! Ja u to ne verujem za sada, ali nikad se ne zna - završava Jovan svoje izlaganje.

