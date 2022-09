NAJVEĆE IZNENAĐENJE U ZADRUZI: ATRAKTIVNA ZADRUGARKA već bila sa ženom, otvorila dušu i sve priznala! ŠOK ISPOVEST!

Snežana Bogadnović, se uključila u toku radio emisije, i svojim priznanjem je ostavila mnoge bez teksta.

- Ja sam izjavila da mi se ona sviđa, i dalje stojim iza toga. Ne krijem, ne bežim od istine...Spremna sam, baš sam o tome razmišljala. Mi smo pričale otvoreno, nije me zavlačila. Naravno da brinem šta će mi reći porodica i majka, naravno da je šok to za moje. Imala sam ja devojku, ali su to znali samo moji prijatelji. Ja sam devojku vodila sa majkom na more ali kao drugaricu. Mislim da Ivana nije za taj svet, tako mi deluje. Ne znam da li je zbog opstanka, ne deluje mi da je devojka za žene. Ima i ona strah zbog porodice - rekla je Sneža.

Podsetimo, Snežana je privukla pažnju domaće javnosti, kada je otvoreno priznala da gaji emocije prema Matoroj.

- Sviđa mi se jer je muževna, pogled, crte lica, njen stav i ponašanje - kazala je Sneža.

