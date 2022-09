SNEŽANA PRIZNALA DA JOJ SE SVIĐA MATORA: Ima muževne crte LICA, pogled i STAV! Otkrila da li će joj PRIĆI i hoće li biti INTIMNE

Snežana Bogdanović je otkrila kakve emocije ima prema Jovani Tomić Matoroj.

Mnoge je zanimalo kada će Snežana otkriti svoje emocije Matoroj, a Marko Marković postavljao joj je škakljiva pitanja.

- Ne znam, ona je rekla da sam dobra osoba i da ne želi da me povredi - kazala je Sneža.

- Možda ne želi da povrediš ti nju. Da li ti se sviđa Matora? - upitao je Marko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Sviđa mi se jer je muževna, pogled, crte lica, njen stav i ponašanje - kazala je Sneža.

- Da li preferišaš više da ti devojku or*lno zadovoljavaš ili ona tebe - upitao je Marko.

- Pa, ona mene - kazala je Sneža.

- Koji ti je fetiš, reci mi? - upitao je Marko.

foto: Printscreen/Zadruga

- Meni više prija da se ljubim sa devojkama, jednostavno mi je sve to lepše - kazala je Sneža.

- Šta ti je lepše, rekla si da si probala i sa muškarcem, bila si sa Borom? - kazao je Marko.

- Nisam, bila sam sa devojkom 10 meseci, upoznale smo se u gej klubu, imala je tetovaže i pločice. Što se Matore tiče, uvek mi je bila želja da je upoznam - kazala je Sneža.

- Da li bi pristala da budeš intimna sa Matorom? - upitao je Marko.

- Sada ne, jer se nismo dobro upoznale, ali vremenom bih. Ne treba preterivati, ona je rekla da ne želi vezu, da me ne bi povredila, možda joj se svidi još neko. Išla sam sa devojkom na more i vodila devojku, mislim da ona zna da smo bile zajedno. Sada će ovo čuti neko iz porodice, malo me je strah - kazala je Sneža.

Kurir.rs/K.Đ.

