UROŠ ĆERTIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU O CIMERIMA U RIJALITIJU: Mlade devojke je neko LOŠE savetovao! Golubovićka je PATOLOŠKI LAŽOV

Rijaliti učesnik Uroš Ćertić je otkrio kakvo mišljenje ima o zadrugarima, pa progovorio o sukobu koji je nedavno imao sa Jelenom Golubović.

Uroš kaže da su se mnogi dobro informisali pre nego što su stigli u rijaliti.

- Nisu loši, mislim da su se mnogo informisali ili previše gledali rijaliti. Meni je skandalozno da neko daje prepiske novinarima, zaljubljuje se posle dva dana, isteruje devojčicu od 17 godina iz kreveta, skandalozno - kazao je Uroš.

- Znam neke devojke, jer su ćerke nekog koga znam, nečije devojke, odrastao sam sa babom i mamom, uvek ću da stanem na žensku stanu. Ali mislim da je ove mlade neko mnogo loše posavetovao. Neki misle da je karta za opstanak biti u vezi ili ljubavnom trouglu - rekao je Uroš.

- Ova mala što je bila mis (Anita), ona se dopisivala sa Markom pre ulaska, prijateljski, dala je prepiske novinarima. Doživela je poniženje, da neko razdvoji krevete, kada izađe iz izolacije, mislim da neće imati prijatelje. Marko je jako dobar dečko, a ona mi se ne dopada. Par puta mi je rekla da prošetam sa njom, ja sam to uradio, jer sam iskren. Gledao sam kako će Marko da reaguje, ali on nije dete da se zaljubi u nju tek tako. Pustio sam da vidim kako će da reaguje posle onoga, nakon što su mu sve rekli. Ja sam mu onda kazao da je izjavila da će ga šutnuti, ukoliko uđe Stanija. Danijel i Bakša se iživljavaju nad devojčicom od 17 godina, uzimaju krevet, to nije njihovo vlasništvo - kazao je Uroš.

- Mikica je super, dobar sam i sa njegovim ocem. Što se tiče Jelene, zakopao sam ratne sekire sa njom. Nisam je video posle nekoliko godina u jednoj emisiji, kada sam je povezao nakon snimanja. Ona je patološi lažov, bipolarna je, ali ume da bude nekad simpatična. Ja sam je pitao da mi nabroji neke predstave, nije znala da mi odgovori, a onda meni zamera jer ne znam nešto u vezi Moskve, ne živimo tamo - kazao je Uroš.

- Kako ti se čini Milica? - upitalo je Drvo.

- Oštra je, dobra za rijaliti, ima neki gard, ali je dobra prema meni - kazao je Uroš.

