"POZIVAM NADLEŽNE ORGANE DA REAGUJU!" Neviđeni KARAMBOL u Beloj kući, tužbe lete na sve strane!

Tokom porodičnog sastanka, kada su zadrugari imali zadatak da izaberu osobu koja se pravi najpametnija, a to nije, došlo je do žestoke svađe između Marine Popovića i Miljana Vračevića.

Marina je osula paljbu po Miljanu, što je njemu zasmetalo, pa joj je zapretio tužbom.

- Ja do sada nikada nisam pričala o sebi, moju rezultati govore spolja kakva sam ja. Prva žena koja je dobila pohvalu međunarodne revizije, da nemam propusta u radu. Prva žena koja je organizovala sindikat u kom je bilo prisutno 50 sportista. Miljan se pravi pametan, on juri za kadrom, a nije osoba koju kadar traži. Vulgaran je, nema ponašanje prema ženama, a kod kuće ima ženu i decu. Može on sada da viče koliko god hoće, pokašao je neprimereno ponašanje, pokušava da dominira. Pokušava da prikrije šta radi u spoljnjem svetu, vređa i napada slabije od sebe - rekla je Marina.

- Tužba ide bez obzira na sve - rekao je Miljan.

- Što se tiče tužbe, ja nisam spominjala policiju, molim nadležne organe da dođu ovde da damo izjave - kazala je Marina.

- Ti si rekla da iza mene stoji mafija, ti prva - kazao je Miljan.

- Ovog puta pozivam nadležne organe da reaguju i da dođu da daju izjave. Pozdrav za Biu i policiju koji odlično obavljaju svoj posao i koji gledaju ovaj rijaliti i vide šta ko priča - rekla je Marina.

- I ja pozdravljam svoje prijatelje iz Laze Lazarevića koji trebaju da provere kome daju otpusne liste - uzvratio je on.

Podsetimo, Marina se već na samom početku pokazala kao konfliktna ličnost, iako u spoljnom svetu radi kao medijator, a pre samo nekoliko dana došla je u sukob sa Sanjom Grujić, kada je na njen račun izrekla niz skandaloznih uvreda.

