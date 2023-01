BORIĆU SE ZA STARATELJSTVO NAD DETETOM: Miljana Kulić potkačila majku MARIJU i otkrila gde ide nakon RIJALITIJA!

Miljana Kulić, rijaliti učesnica, danas je u emisiji "Gledanje snimaka" šokirala sve kada je izjavila da će tražiti starateljstvo nad sinom nakon rijalitija.

Naime, Miljana je prokomentarisala izlaganje njene majke, a nakon toga je otvorila dušu i priznala šta je muči.

- Ja sam menjala školu, bila sam odličan đak, a ona za sve hoće da me optuži, pa čak i za njenu i tatinu bolest, da ja osećam grižu savest, da plačem i da zato ne budem sa Zolom. Da kažem da me ne zanima slagala bih, da kažem da me preterano zanima, od sinoć ne. Ni kući neću da idem jer sam čula da su mi zaključana vrata - rekla je Miljana

- Ne, nego da će te čekati ključ, a ne otac i sestre jer dolaziš na jedan dan - rekla je Marija.

Miljanu je razbesnelo to što Marija i dalje negoduje u vezi njenog odnosa sa Zolom i što pokušava, kako ona kaže, da je okrivi za sve. Miljana je istakla da će se izboriti za starateljstvo kada bude izašla iz rijalitija i da ne želi da se vraća u Niš.

- Uzeću svoje dete, izboriću se preko uticajnih ljudi, a ne preko centra za socijalni rad jer sam dala starateljstvo dok sam u rijalitiju. Neka se osećaju spokojno kad odem. Ja što pričam kući, pričam i na televiziji. Dečko moje sestre meni ni ne treba da bude lep, što na um, to na drum. I mene vređaju kad pričaju da je Zola zmija, kockar, narkoman. Zola je slučajno pitao mamu da li je tata njen prvi partner, ja o bivšima mogu tri dana i tri noći da pričam. Posle rijalitija neću da idem kući i ako ne budem bila sa Zolom. Sve moje neka spale i bace, a novac neka mi se dostavi posle rijalitija - rekla je iskreno Miljana.

