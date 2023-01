ALEKSANDRA ŽESTOKO POTKAČILA MAJU: PRETILA SI BELIVUKOM! Rat uživo u PROGRAMU! MAJA ZANEMELA

Rijaliti učesnice Aleksandra Nikolić i Maja Marinković žestoko su se sukobile u toku emisije za crnim stolom.

Naime , u jednom trenutku spomenule su i vođu ozloglašene kriminalne grupe Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja.

- Meni je ona rekla da me je mama da sam siroče. Posle pretukla Miljanu u toaletu, počela je Maja.

- Ja sam osuđena zbog toga - rekla je Aleksandra.

foto: Printscreen

-Ti si osuđena ihahaj. Pozdrav za Jovanu Jeremić, kako te je prokomentarisala između redova - dobacila je Maja.

- Izvini, je l' to ta Jovana Jeremić kojoj si pretila Belivukom? je l' to ta Jovana Jeremić? Sa kojom si išla na sud zbog toga. Pa se pravdala. Tužila ju je žena za to - ponavljala je Nikolićeva, dok je Marinkovićeva sve vreme dobacivala.

- "Dosta, prestani", urlala je Marinkovićeva, dok se u sve umešala Jovana Tomić Matora, koja je pokušavala da ih spreči kako ne bi više pominjale Velju Nevolju.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 03:59 Aleksandra Nikolić ulazi u Zadrugu 6 bez Dejana