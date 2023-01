ZVEZDAN DIVLJAO! Ne može da kontroliše agresiju, nasrnuo na Anu: To si godinama radio kod kuće, sad reci Anđeli da ti ga PROGUTA

Zvezdan Slavnić provocirao je Anu Ćurčić i ispred nje lupao vratima od pušionice, zbog čega je ona izašla iz Bele kuće.

- Tek smo počeli, sad ćemo da se igramo rijalitija - rekao je on.

- Pa i ti jesi rijaliti igrač - dodala je ona, a svađu su nastavili u dvorištu.

-To si radio godinama kod kuće - rekla je Ana.

- Ajde degradiraj me, cinkarošu jedan, drukaj me - dodao je on.

foto: Printscreen

- Možeš da mi... Ušla si klošarko, prodala si se da bi mene izbacila. Neka se vidi stvarno šta si. Nisi žrtva, ti si folirant - govorio je Slavnić.

- Ja sam tvoja žrtva - poručila je Ana.

- Ušla si zbog para - dodao je on.

- Kad si hteo da uđeš u "Zadrugu" da li sam htela da te ostavim i ponudila ti da se iseliš i pomognem ti na drugi način? - upitala je Ana.

- Mozak mi je kaša, ne čupaj da se setim - odgovorio je on.

- Imali smo svađu jer si uradi nešto što si obećao da kažeš. Zašto nisi otišao i pustio Anu da živi život bez Zvezdana? - upitala je ona.

- Je l' ne bi uradila nešto sebi? - upitao je on.

- Je l' te nije sramota to da pričaš. Dogovor je bio da me ne brukaš - nastavila je Ana.

- Sad ti brukaš mene. Ja sam obrukao sebe - dodao je Slavnić.

- Konačno da ti kažem da možemo da pričamo za par dana kad se središ. Da li sam pričala sa tobom nekulturno? Ja nisam tvoja devojka, žena, brat i drug, imam pravo da kažem šta god da želim. Dopusti mi to, nemoj da se ljutiš i radiš scene. Nemoj svetu da pokazuješ kakav si - rekla je ona.

- Ti si došla da pokažeš da sam monstrum. Ti si došla ovde s namerom. Ušla si dušmanski. Ja nisam uradio želeći tebe da povredim - dodoa je on.

- Odeš tamo i reci svojoj devojci da ti dobro proguta. Mogu da kažem da je to minimum šta ti radiš, nisi svestan svoje nesvesti. Ja ovde nisam zbog tebe, nego zbog sebe. Ja tebi više ne pripadam - govorila je Ana.

Zvezan je dobacivao Ani kako hoće da uništi njegovu sreću.

- Znam da lažeš mnoge stvari. Idemo foliranje - govorio je Zvezdan.

- Svaka čast meni da govoriš da se foliram. Ja ti kažem da uživaš u životu - rekla je Ana.

- Ja uživam, a ti mi kvariš. Ja ti to neću dati - poručio je Slavnić.

- Ja to je problem? Ja ti kvarim sreću? - pitala je Ana, pa napustila Belu kuću.

kurir.rs

Bonus video:

00:18 Ljiljana Stanišić riba studio Sceniranja