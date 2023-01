ANĐELA IZLETELA KAO FURIJA NAKON SUOČAVANJA SA ANOM! Isprozivala Mateju, tražila poligraf pa napustila kuću u SUZAMA! (VIDEO)

Nakon prvog suočavanja Ane Ćurčić i Anđele Đuričič, Đuričićeva je zatražila poligraf zbog Aninih tvrdnji da je bila intimna sa Matejom.

- Ja mogu da tvrdim da je Anđela u petoj sezoni imala s*ksualnih odnosa sa Matejom.

-To se nikada nije desilo - dobacila je Anđela.

- Ti si patološki lažov. Imaš narcisoidni poremećaj, ti si destruktivna. Treba ti pomoć, bila si sa Matejom, ali ja ću tebe poštedeti - rekla je Ana.

- To se nikada nije desilo - rekla je Đuričićeva.

- Sve što se desi, to se zabeleži. Laž ne dopuštam, laž tog čoveka. Očigledno se bavio sa mnom, bolje da se ne bavi sa mnom. Neću da dopuštam laž - rekla je Anđela i dodala:

- Ja kažem i tvrdim da je bio s*ksualni odnos, to ne može da se sakrije. Bili smo prisni ali nismo bili intimni. Mogu i na poligraf da idem zbog toga.

- Ako treba razlupaću celu kuću, da izađem napolje i da dokažem da se to nije desilo. Veliki Mateja bi mene da ukanali, zamisli. Nikada nisam pristala na to što je on nudio - rekla je Anđela.

- Ti se ponašaš nenormalno. Ona sada priča sa njim da hoće da se bori za Zvezdanovu ljubav, ali ne može sama. Ti treba da mu daš oskara za to što je bio sa tobom tri dana - rekla joj je Ana.

Anđela je potom izletela iz kuće u suzama jer nije više mogla da sluša Anino izlaganje.

