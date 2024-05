"IŠAO SAM SA NJIM KOD LEKARA, POKUŠAO DA MU POMOGNEM" Učesnik "Zvezda Granda" bori se sa velikim zdravstvenim problemom!

Učesnik takmičenja "Zvezde Granda", Petar Krekić, otkrio je da njegovog protivnika u duelu muči veliki zdravstveni problem.

Naime, on se u sinoćnoj emisiji takmičio protiv Inela Nukića, pa priznao da je pre nastupa sa njim išao na lekarski pregled, kako bi mu bio podrška u lečenju.

foto: Printscreen YouTube

- Krivo mi je zbog Inela, stvarno ima taj problem sa glasom. Imao sam i ja kada sam bio u njegovim godinama, ali to jednostavno treba da prođe. Ja sam mu pomogao, išao sam sa njim kod lekara za to, ali mislim da je to samo do mutacije. On i sad super peva, a pogotovo kada mu to prođe, biće još bolji – istakao je Krekić.

Kurir/Grandonline

