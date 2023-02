MRAČNI DETALJI BURNE VEZE ZVEZDANA I BIVŠE! Slavnić ZLOSTAVLJAO ljubavnicu, ona zvala Anu u pomoć! Isplivale NAJSTRAŠNIJE TAJNE

Najbolja drugarica Ane Ćurčić, Milena Kačavenda, odlučila je da javno progovori o svemu što zna iz veze fitnes instruktorke i Zvezdana Slavnića.

Kako Milena tvrdi, Zvezdan je navodno zlostavljao ljubavnicu, a da je Anu navodno tukao svaki put kad se ne bi složila sa njegovim mišljenjem.

- Ana svašta ima da ispriča o Zvezdanu, ali kad za to dođe vreme. Postoje strašne stvari, koje će šokirati naciju, ali dogovor je da ona prva započne tu temu u "Zadruzi". Jedna od stvari o kojoj će uskoro progovoriti jeste i to kako je spasavala Zvezdanovu ljubavnicu od njega - započinje priču Milena i objašnjava kako je došlo do takve situacije:

foto: Printscreen

- Verovali smo da Zvezdan ne bi prevario Anu po cenu života! Tako se predstavljao. E onda joj se javila žena koja se našla u teškoj situaciji i nije znala kome da se obrati za pomoć. Pozvala je Anu, rekla joj da je sa Zvezdanom u vezi i da je on zlostavlja! Nije znala šta da radi! Ana joj je pomogla. Našla se s njom, razgovarala, savetovala je šta da radi i kako da se iščupa iz tog odnosa. Pomogla joj je iako je bila s njenim mužem! U celu priču su se uključili i neki ljudi iz grada, koji su zvali Zvezdana i skrenuli mu pažnju da tu ženu ostavi na miru. Eto, toliko je Ana dobar čovek.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Na pitanje zbog čega Ćurčićeva nije tada ostavila Slavnića odgovara:

- Zato što je plakao, puzao pred njom i ubrzo bio uhapšen. Otišao je u Švajcarsku da radi, Ana nije ni slutila da će opet krenuti krivim putem. Uhvaćen je u pljački, završio u zatvoru i prevara je pala u drugi plan. Nju sve to i dalje boli.

Osim prema ljubavnici, Zvezdan je navodno bio nasilan i prema ženi.

foto: printscreen youtube

- Tukao je Anu svaki put kad se ne bi složila s njegovim mišljenjem. Jedina sam smela da uđem u njihov stan i da kažem: "E sad Ana i ja idemo" i da je izvučem iz toga. On je psihički nestabilan, stalno je pravio scene, i to mnogo gore nego u "Zadruzi". Lomio je stvari preda mnom! Otvarao je prozore da skače, ali, naravno, nikad nije skočio. Ana je stan renovirala milion puta jer bi ga on uništio od besa. Pričale smo o tome kako će ubuduće s njim, pa i posle rijalitija. Rekla sam joj da će da okrene policiju i da ga prijavi! - priča Milena i dodaje da je Ana morala da radi sve kako joj on kaže:

- Gledala sam ga kako Anđeli Đuričić drži monologe kao što je i Ani! Dešavalo se da dođem, a on sedi i drži joj predavanje od šest sati. Niko ništa nije smeo da mu kaže! On je narcisoidni sociopata!

Kurir.rs/Informer