KARAMBOL U ZADRUZI! Zvezdan nasrnuo na Anu zbog PRETNJI: Nisam sama, stoje ljudi iza mene! Slavnić krenuo da lomi sve po KUĆI

Rijaliti učesnica Ana Ćurčić ponovo je ušla u sukob sa bivšim nevenčanim suprugom Zvezdanom Slavnićem.

Oni su se sukobili sada zbog Aninih pretnji upućenih Zvezdanu.

- Meni je malo nenormalno. Ima izlaganje o meni, sebi, priča o meni, ne priča o sebi. Rekla da sam p*čka, rekao sam da je u pravu. Mogu da se uključim u priču - rekao je Zvezdan.

- Pusti me da iznesem šta osećam, svoje mišljenje - dodala je Ana.

- I moje mišljenje je da me nikad nisi volela, da si me držala pored sebe samo iz navike - nastavio je Slavnić.

- Sram tebe da te bude. Sad smo došli i do navike. Sad će ljudi da pomisle da sam ja monstrum žena. Ti gledaš samo svoje porive - rekla je Ćurčićeva.

- A šta ti gledaš, došla si ovde da me napraviš monstrumom većim, da se iskasapim, da odem u zatvor. Da li to hoćeš - pitao je on.

- Smešan si. Još mi jednom uputi takav ton... Ja nisam sama! Ti ne smeš meni nikada više da kažeš jednu reč - odbrusila je Ana.

- Šta nisi sama? - pitao je Zvezdan.

- Imam ko će da me odbrani i da stane pored mene. Vodi računa kako sa mnom pričaš, doći će trenutak da tebi neko zavrne uši. Da, da. A zavrnuće ti opasno uši - rekla je Ana.

- Baš jedva čekam. Onda ćemo da se igramo. Da nije policija? Vojska? - pitao je on.

- U pitanju je čovek, ljudi - odgovorila je Ćurčićeva.

- Hajde baš da vidim, šmekerko, provokatorko. P*čko jedna smrdljiva - pobesneo je Zvezdan, slomio šolju, a obezbeđenje ga je izvelo iz Bele kuće.

