"DA SAM ŽELELA ŠVALERA, BILA BIH SA CAREM" Anđela progovorila o odnosu sa Zvezdanom i otkrila DA LI ĆE SE BORITI ZA NJEGA!

Anđela Đurčić nakon nekoliko emotivnih brodoloma i pokušaja bega iz Zadruge, razgovara je sa Drvetom mudrosti i potpuno ogolila dušu.

Anđela je progovorila o svom emotivnom stanju, te je priznala zašto se razočarala u Zvezdana i šta je ono što je dovodi do emotivnog rastrojstva.

- Sada sam dobro, ali kod mene to varira. Meni je u glavi samo Zvezdan, ne znam ni sama šta da radim. Meni je jako teško i borim se. Kada ga vidim nije mi lako. Njegovo ponašanje je užasno bilo sinoć, ja to njegovo ponašanje ne mogu. Ponaša se kao stariji FIlip Car, to nije čovek u kojeg sam se zaljubila, a onda ono njegovo da traži piće, kao Car. Ono ležanje po krevetima, maženje sa drugim devojkama, to nije Zvezdan. Ja nisam videla da on toliko pije. On kao da preživljava drugu mladost. Meni ovde ništa nije jasno, nama se svima život promenio, i Zvezdanu i Ani i meni. Nije ovo neka vezica, ima tu svega, ali ovo ponašanje njegovo je veoma degutantno - govorila je Anđela.

Takođe, osvrnula se na Anu i njeno ponašanje, ali priznala da li će se boriti za svoju ljubav sa Zvezdanom.

Ona je povređena sa njegove strane, a ona krivca traži u meni. Ne bi se ovo sve desilo da ja nisam razgovarala sa njim na taj način. Ja sam se njemu desila, ali to nije do mene, on treba da se pravda njoj, a ne ja. Ona stalno kod mene traži opradanje, ona traži krivca kod mene. Razumem je, povređena je, ali možda je to i sujeta. Ceo njihov odnos i naš zavisi samo od njega ali ako se bude ovako ponašao biće kraj za obe. Da li ću se boriti za njega, pa ja ću gledati sebe. jeste on probudio nešto u meni, ali da je probudi nešto u menio jeste i to baš. On je mene hteo da veri za novu godinu kod tebe, ali ako on bude ovakav, ja stavljam tačku, ja sam ozbiljna devojka, da sam htela švalere bila bi sa Filipom Carem, meni deluje da on proživljavan drugu mladost - rekla je Đuričićeva.

