"BRATA VIŠE NEMAM, JAVNO GA SE ODRIČEM" Bivša zadrugarka otkrila kakvu AGONIJU preživljava njena porodica: ŽRTVE SMO NASILJA!

Anđela Ilić, bivša zadrugarka koja je nedavno napustila inmanje u Šimanovcima, dok je bila aktuelni učesnik šeste sezone Zadruge, nije mnogo govorila o svojoj prošlosti i privatnom životu.

Ilićeva je objavbvila stori i zgranula domaću javnost rečima o rođenom bratu, koji je po njenoj priči ovisnik o narkoticima, a iz istog razloga je pretrpela psihičko i fizičko nasilje.

Anđela se putem storija odrekla rođenog brata, ali i obrazložila zbog čega.

- Kao žrtva porodičnog fizičkog i psihičkog nasilja od strane brata narkomana, naučila sam da nikome ne ćutim. Danas sam podnela krivičnu prijavu protiv rođenog brata, kome niko ne može da stane na put. Više puta prijavljivanom od svih pa i od roditelja. Meni da mafija niko neće. A ne pogotovu moja krv. Kad on meni može da preti kako će me ubiti, kada može da maltretira mene i celu porodicu mogu i ja krivično da ga gonim. Gonićemo se i do Amerike ako treba. Zavisniku opijata, tableta, i drugih supstanci. Da trpim uvrede, naređenja i pretnje neću, a kap koja je prelila čašu jeste udarac šamara. Drugi put diže ruku na mene. Prvi put je prijava povučena. Da udara mog oca i majku više neće! Ako je njima žao da bude u zatvoru, meni nije! Koga da žalim? Da li mene neko žali? Dovoljno sam žalila, vraćala dugove i trpela! Tako sam danas gola u bademantilu izletela iz staa posloe udarca šamara i otišla pravo u policiju! Tražim zakonik, hoću da pročitam sve zakone i da tražim pravdu - napisala je Ilićeva na svom storiju.

Kako će se ova agonija nastaviti i da li će bivša zadrugarka otkriti još detalja ostaje nam da ispratimo.

