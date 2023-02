NE MOŽE DA DOĐE K SEBI OD ŠOKA! Ana otvorila dušu Zorici i otkrila detalje sukoba sa Zvezdanom: "SAMO ŠTO NOKAUT NISAM DOBILA"

Ana Ćurčić nakon žestokog haosa sa Zvezdanom Slavnićem ispričala je ukućanima detalje sukoba.

- Rekao mi je da je prišao maloj. Vidi, šta igraš bre ti više. I meni je sve bilo jasno ono kad je pričao "Zadruga" 7,8,9. I ja odem u sobu, on me pozove da dođem i ja mu kažem da me je izdao, prodao, da ga ne želim ni za druga i da možemo isključivo zadruagrski kontakt - rekla je Ana.

- I tu je nastao haos, bacao krevet. Napravio me je da sam go*narka, smrad, rasturio mi ceo krevet i prevrnuo ga. Samo što nokaut nisam dobila, stvarno slučajno dok je vukao posteljinu. Posle je bio haos kako sam krenula da ga urnišem, da sam dupljak, da zna da će mi biti žao, on je ispao fer. Ja najgora sve u svemu - rekla je Ana.

Podsetimo, Zvezdan je u ranim jutarnjim satima nasrnuo na Ćurčićevu.

