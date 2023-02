PREKID PROGRAMA NA PINKU! Bivši supružnici u NOVOM klinču, Ana nikad besnija krenula da se raskusura sa Zvezdanom, a on je PONIZIO

Taman kada pomislimo da su bivši supružnici Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić zakopali ratne sekire i rešili da dane u Zadruzi provode u miru dajući vremenu prednost da odluči njihovu sudbinu, oni demantuju i sebe i sve one koji s njima žive, kao i one koji ih gledaju.

Sada je došlo do novog obračuna između bivših surpužnika. Ana je izrelvoltirana Zvezdanovim izlaganjem, poletela ka njemu kako bi se suočili.

- Javna tajna je da me je varao i da me je isponižavao. Ne Zvezdan, nego čovek o kom on priča - rekla je Ana.

- Puši ku**c klošarko - dobacio je Zvezdan kada je Ana izlazila.

