"NISAM ZNAO ZAŠTO JU JE ANA TAKO NAZVALA..." Ša zgrožen VRELIM AKCIJAMA Zvezdana i Anđele, otkrio na koju je SLAB Slavnić

Bivši zadrugar i reper Nenad Aleksić Ša, prokomentarisao je aktuelni ljubavni trougao Anđelu Đuričić, Zvezdana Slavnića i Anu Ćurčić.

Nenad, koji je bio u korektnim odnosima tokom svog rijaliti angažmana sa Đuričićevom, nije imao baš reči hvale za nju, a mnoge je iznenadio kad je priznao da ne zna na šta je Ana aludirala, kad joj je udenula nekoliko degutantnih nadimaka.

- Anđela je prošle godine ostavila utisak stabline devojke, koja zna šta izgovara i držala se svog stava i to baš, baš. Znam tokom veze Mateje i nje šta se izdešavalo, bilo je turbulentno, znam da je posesivna, ali to je i dokaz da nekog voliš. Ona je rendala sve koji su varali i osuđivala pakleno. Ona je ove sezone držala stav, a ja sam u šoku šta ona sad radi i šta se dešava. Može svakome da se desi, ali način na koji radi ovo što radi mi je užasan. Ja razumem vođenje ljubavi, ali način na koji radi mi je totalno promenio sliku. One situacije, nakon.. Video sam tek po izlasku, kad su mi rekli prijatelji da ni ne znam zašto ju je Ana nazvala tim imenom. Mislim da nju boli uvo. Ona je prema meni super, ali ovo moram da komentarišem jer sam se zgrozio. Mislim da voli da bude u prvom planu i taj rijaliti. Ja mislim da sa Zvezdanove strane nema emocija. Kad uđeš u tu kuću, kao kad se meni desilo. Njega ja viđe fizički radila i kad je došlo do čega je došlo skapirao je da je prešao granicu. On obožava Anu, emocija se nije ugasila, a ovo sad sa Anđelom je inat Ani jer se izjasnila da ne želi da se vraća u taj odnos. Ona je rekla da mogu da budu prijatleji, ali kako krene korak bliže njoj svaki njen postupak, Zvezdan iz inata ode Anđeli - govorio je Ša.

- Je l' si ispratio kako je prosuo pečenje? - pitala je Ana.

- Jesam. To se desilo dan nakon mog izlaska i baš sam rekao da je to već katastrofa. Ja njegovo ponašanje ne mogu da opravdam, ali nađem trunku razumevanja jer je bio u zatvoru i izgubio je period da se izluduje, promeni žene, putuje - rekao je reper.

Da li misliš da ona njega voli? Kako ti deluje Ana? - pitala je Ana Radulović.

Ana njega voli, ima emocije prema njemu kao prema partneru, ali mislim da je njoj prekipelo i da je došlo do kraja njihovog puta. Ja ništa ne opravdavam, imam trunku razumevanja za to kad ne prođeš sve i svašta, ja sam se izludeo i želim jednu devojku, a on je morao da prođe taj period - govorio je Aleksić.

Je l' se sećaš Zvezdana u pričama od pre? - upitala je Ana.

Znam Zvezdana kao ozbiljnog momka, iz ozbiljne priče, a taj "koledž" ga je sputao i sad je u "Zadruzi" gde je sve na izvolite, ne bih da uvredim devojke, ali može da bude sa kojom god želi - pričao je reper.

Ša je takođe komentarisao i varnice između Zvezdana i Maje Marinković.

Maju on privlači kao lik i šmeker, ne za ozbiljno. Ona njega isto privlači, jer izgleda kako izgleda. Njemu je to trebalo da se desi mnogo godina ranije, sad mu se dešava život i nadoknađuje to što je propustio.

