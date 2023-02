KUMA ANE ĆURČIĆ UHVAĆENA NA KAPIJI BELE KUĆE! Milena uslikana u ranim jutarnjim časovima, uradila nešto NEOČEKIVANO (FOTO)

Kuma Ane Ćurčić, Milena Kačavenda, sinoć je bila gost kod voditeljke Dušice Jakovljević kao podrška svoje bliske prijateljice.

Nakon završetka programa u jutarnjim časovima, Milena je objavila fotografiju i pokazala šta je radila tik ispred "Bele kuće".

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Kačavenda je zapalila cigaretu i gledala u "Belu kuću", pa poslala poruku kumi Ani.

- Tako blizu a tako daleko - napisala je ona i tagovala Ćurčićevu.

Inače, Milena tokom gostovanja u emisiji nije štedela reči o Zvezdanu Slavniću, iako je najavila da će tek progovoriti o njemu i izneti detalje iz prošlosti.

foto: PRINTSCREEN RED TV

- Meni je "pun šešir", napravila sam pastu za zube, a sada ću napraviti i kremu za stopala, a potom od novca zarađenog ću otvoriti fondaciju za žene koje su trpele nasilje. Zvezdan Slavnić se toliko proružnio, a sada je dominantan samo u hoizontali. Komičan je, a on i ja smo bili super drugovi, a ja sam mu tepala Žvalavi - rekla je Milena pa dodala:

foto: Printscreen

- On nju češlja (Anđelu), a u fazonu proverava kosu da zna kada bi je čupao. Ovo je komično, on je pričao da njega neko čeka pa je uradio to. On je žvalav kao čovek, kao muškarac. Mnogo sam ga volela, posećivala sam ga u zatvoru sa Anom Ćurčić. Mi davale pare da dođemo da vidimo smrdi bubu - dodala je Milena.

Kurir.rs/Blic

