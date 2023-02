"JA ZVEZDANA LJUBIM SVUDA, PA I U STOPALA" Šokantno Anđelino priznanje razbesnelo Anu! Ćurčićeva joj odmah spomenula RODITELJE

U toku sinoćne emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do novog sukoba između suparnica Anđele Đuričić i Ane Ćurčić. U toku Đuričićkinog izlaganja, Ana joj je spomenula roditelje a potom su ponovo ušle u žestok sukob.

Prvo si kopirala Dalilu, bacala se po dvorištu. Nakon toga Lunu s ljubljenjem stopala, a sad i Anu s držanjem ruku u džepovima - glasila je konstatacija.

- To je čista glupost. Ti koji me ne vole lupetaju gluposti. Ja Zvezdana ljubim svuda, pa i u stopala kao i svaka devojka svog dečka u kog je zaljubljena. Svako od nas nekom može da nađe zamerku - rekla je Anđela.

- Drži ruke u džepovima, a to ja radim. Kada su se Zvezdan i Anđela muvali, ona je čitala pismo koje sam mu poslala. Ona je rekla tom prilikom da joj tata popušta, a da je mama stroga. Kazala je jednom prilikom da su joj branili da ostaje posle devet u gradu, a onda je noćas rekla da niko ne može ništa da joj brani. Dobili smo odgovor - rekla je Ana.

- Ma ajde, ti se ne javljaj. Kada sam bila maloletna kod mene se itekako znalo kako možeš da se ponašaš. U trenutku kada imam 18 godina, naravno da poslušam savete svojih roditelja, ali uvek uradim onako kako hoću. To što sada opet uzima moje roditelje u usta i pominje ih, to je jako ružno i ne bi trebalo da se radi, ali vama na obraz svima koji to radite - rekla je Anđela.

