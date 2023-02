"PROBUDIO JE BES U MENI" Ana u emotivnom rastrojstvu zbog Zvezdana i Anđele, otkrila kada joj je sa Slavnićem bilo NAJLEPŠE!

Ana Ćurčić, danima je depresivnog raspoloženja, te neretko razgovara sa Zoricom Marković i otvara joj dušu o svemu što je danima razara.

Ovoga puta je porazgovarala sa Drvetom mudrosti i otkrila najdublje emocije i osećanja nakon okršaja sa bivšim mužem ali i njegovom devojkom.

Kako si Ana?

- Besna sam na Zvezdan, ja samo sa Zoricom pričam o tim stvarima, ali sam jako bolje nego što sam bila. Probudio je bes u meni jer je dozvolio da mi Anđela ono kaže, a ovamo je meni pričao jedno. Jako je ružno kako je meni ona pričala, a on je odreagovao kao to je tvoja borba pa ti vidi. To je jako ružno, on likuje na mnoge stvari koje se mene dešavaju. On ne pokazuje ljudskost o meni. - rekla je Ana.

Kakav je po tvom mišljenju odnos njih dvoje?

Pa ne znam, vidim samo kako on brine o njemu, a on ima svoju armiju potrčaka, jedna ga hrani, jedna mu pere veš. Ja sam ovde pala sa Marsa, ne mešam se ni u jedne odnose više niti bilo šta komentrišem, njih ne gledam pogotovo. Meni je lično to sve mlaka voda - dodala je Ana.

Misliš da tu nema ljubavi?

- Ne znam, iskreno želim im sreću, ali sebi više sreće. Ja sa njim ne želim više nikakav kontakt, ne želim ga ni kao prijatelja nakon ovoga, a ovde ne želim odnos, deca mi nedostaju a to me remeti u svemu. Ovaj odnos mi sada sa njim odgovora. Povukla sam se , ali to nije dobro za mene, ali doći će mojih 5 minuta - rekla je Ana.

Šta je bilo najlepše u vašem odnosu?

- Pa to je jako teško pitanje, ja se dugo nisam osetila voljenom, bilo mi je lepo kada je bio unutra, jer smo se dopisivali i bilo nam je lepo, i kada je raspoložen. Ja ne znam odgovor na to pitanje... Bilo mi je lepo kada je izašao iz zatvora, malo je tih trenutaka.

