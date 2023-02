"KAKVO DOSTOJANSTVO" Anđela odlučila da se po svaku cenu bori za Zvezdanovu LJUBAV, Ana ljubavnici bivšeg dala ovaj SAVET! VIDEO

Anđela Đuričić, koja je zbog đokantne veze sa zauzetim Zvezdanom Slavnićem na udaru i zadrugara, ali i javnosti, priznala je da će da se za njihovu ljubav boriti do kraja.

- Devojko, svaka ti čast na izgovorenoj rečenici "u ljubavi nema ponosa i dostojanstva. Pogazila sam ga i ne kajem se". Svaka čast i nastavi da se boriš - glasilo je pitanje.

- Kad smo raspravljali nakon "Pretresa" ja sam rekla da imam dostojanstvo, a da sam u ljubavi pogazila dosotojanstvo jer ne znam koja žena ne bi to pogazila zarad čoveka kojeg voli. Meni je toliko stalo do njega, da kad mi je objasnio neke stvari nije mi bitno. Ja ću da se borim za neke stvari dok ima svrhe, kakvo dostojanstvo. Kao neću da budem sa njim jer, dok nismo bili zajedno, muvao se sa Majom Kovačević. To je bilo jer je meni Ana rekla da nemam dostojanstvo, ja sam rekla da ga nemam, a gde je bilo njoj kad je prelazila sve prevare, a sad se setila da ga ima kad sam ja. Ja sam ga izgubila, ali onda je i ona kad je prelazila preko prevare - govorila je Anđela.

- Ja sam svoje dostojanstvo ugasila iz drugih i mnogo težih razloga, a ne zbog prevare. Mnogo, mnogo, mnogo težih razloga. Bezuslovno mu veruj - dodala je Ana.

- Kako tumačiš ovo bezuslovno mu veruj? - pitao je Darko.

- Ne čujem taj savet, niti me zanima. Zanima me ono što osećam i tako ću da radim - rekla je Anđela.

