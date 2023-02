ŠOK ISPOVEST ZVEZDANOVOG DRUGA: Ana je znala da je Slavnić vara na svakom koraku, TRPELA Je, a sad napada jadnu Anđelu!

Jedan od najboljih prijatelja Zvezdana Slavnića i partner Jovane Novakov Šmizle, Džoni, priznaje da se rijaliti igrač zaljubio u Anđelu Đuričić. Nikola, kojeg Zvezdan često sominje u rijalitiju sada je odlučio da progovori o svemu što se događa u rijalitiju, ali i onim stvarima koje su se dešavale van svetala kamere.

- Ne smatram Zvezdana krivim zbog svega ovoga što se dogodilo jer je Ana njega ostavila zbog Aleksandre Nikolić. Znači, pre Anđele i bilo čega ovoga što se sada događa, i najbolje je da se njihovi problemi reše kod kuće. Sa druge strane, vidim da je Zvezdan zaljubljen u Anđelu i da mu prija njena pažnja. Isto tako je i Anđela odlepila za njim. Sviđa joj se Zvezdan. On jeste varao Anu, ona to zna, kao što su se izjasnili u "Zadruzi" i prelazila je preko svega, zato mi sada nije jasno zašto napada samo Anđelu, a ne Zvezdana. Ovaj rijaliti će biti kao "Mala nevesta", tu neće biti kraja - tvrdi Džoni.

- Čudan mi je odnos Ane prema Zvezdanu. Ona ga sigurno voli, ali se isto tako prema njemu čudno ponaša. Anđela je mlada devojka za koju ne smatram da treba da snosi toliko krivice koliko joj se pripisuje. Stalno sam na vezi sa Mokom Slavnićem i on trenutno podržava svog sina, brani ga. Ali u takvim situacijama, svaki roditelj reaguje isto, štiti svoje dete. Nikolu smo pitali i hoće li Zvezdan pametno iskoristiti novac koji zaradi u "Zadruzi". Nadam se da će pametno iskoristiti sve ono što zaradi. On je čovek zreo i odrastao, mora na kraju svega da postupi pametno. Isto tako, on zbog novca sigurno nije prodao ljubav, prosto se hemija između Anđele i njega dogodila, tvrdi Slavnićev drug.

Redovno obilazimo Zvezdanovu majku Zvezdanova majka nije bila u javnosti jer o njoj brinu ljudi u dome u koji je smeštena, ali joj prijatelji sina odlaze u posetu. - Par puta smo Šmizla i ja bili kod Zvezdanove majke. Nosili smo joj lekove i pakete koji su joj bili potrebni. To su neke porodične stvari između nas koje se nikada neće promeniti. Uvek smo tu da im u svemu pomognemo, rekao je Nikola. kurir.rs/blic

