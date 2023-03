ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Miljana se vratila u Zadrugu nakon što je pobegla, pa kao RAZJARENA ZVER odmah skočila na Zolu i Anitu

Miljana Kulić je nakon izlaska iz Zadruge, odlučila da iskoristi priliku da pobegne iz rijalitija, ali se sada na iznenađenje svih vratila.

Ona je uletela na imanje kao razjarena zver i odmah se nameračila na Lazara Čolića Zolu i Anitu Stanojlović, kojima je besno zapretila.

foto: Printscreen Zadruga

- Nemoj da me više ti uzimaš u usta, ti što praviš priče. Nemoj da me vređaš, niti te vređam. Vas dvoje me ne zanimate. Ne primećujem vas, ne primećujte me. Vama se smeje i Bog i narod - rekla je Miljana.

Podsetimo, ekipa Kurira ju je uhvatila zajedno sa Bebicom to u kolima u centru grada.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Kurir.rs

Bonus video:

01:07 AKO ME VRATE U RIJALITI BIO BIH MUŠKA MILJANA KULIĆ! Golubović: Imam 3. stepen insomnije, MALTRETIRAO BIH UROŠA ĆERTIĆA 24 SATA