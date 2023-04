ŠOK OPTUŽBE ZADRUGARA! Ana bode Zvezdanovu VUDU LUTKICU, zato ga BOLI STOMAK! Našli je potom u ĐUBRETU

Marko Petrušević Petrući već nekoliko nedelja sumnja kako Ana Ćurčič u Zadruzi bode Zvezdanovu vudu lutkicu. Najme, lutkica sa kojom Ana spava, kako tvrdi Petrući, zapravo je baš ona za izvođenje vudu rituala.

Petrući svoje sumnje već nedeljama i danima deli sa pojedinim ukućanima i to da drugi ne čuju i da te stvari ne dođu do Ane. On je šokiran da se žena time bavi i da na taj način pokušava da naudi svom bivšem partneru.

foto: Printscreen

Po kuolarima Zadruge Petrući prepričava kako mu nije jasno kako žena od četrdeset i kusur godina spava sa lutkicom, a onda kaže da je shvatio za šta služi ta lutkica i kako je uporedio kako se Zvezdan oseća i kada je video neke Anine postupke potpuno je siguran da je u pitanju vudu lutkica za vudu magiju. Zbog svega toga on je skupio hrabrosti pa je Anu pitao: Soraja ipak si znači lovila lutkicu - rekla je Ana.

- Pa kad smo ono pravili scenu, da - rekla je Šarmen. - Dobro, samo da rešimo dilemu - rekla je Ana.

- Zvezdanova vudu lutkica, zato ga boli stomak - rekao je Petrući.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Super ti je fora, bravo. Kažem super fora - rekla je Ana, a mnogim fanaticima je poznato da Ana ima lutkice na imanju o kojima brine.

Inače afera lutkice je bila i kod Zorice Marković aktuelna pre nekoliko dana pa je sa Slađom komentarisala upravo to kako je jezivo da žena od četrdeset godina skuplja lutkice i da je jednu od njih nazvala imenom svoje ćerke.

- Ona je bila opuštena u hotelu. Sanjala je decu pre neko veče, kazala je da ju je sin grlio. Osetila je njegov zagljaj, koji ju je probudio. Našla sam lutkicu, koja joj se sviđa još od Nove godine, a juče sam je našla bačenu pored prljave gajbe - rekla je Zorica.

- Bože sačuvaj - dodala je Slađa.

- Ona joj je dala ime po ćerki, kaže i da njeno dete voli lutkice - rekla je Zorica.

kurir.rs/skandal

