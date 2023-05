"SVADBA NEĆE BITI U SKLADU SA NAŠOM TRADICIJOM" Filip Đukić otkrio detalje venčanja s Paulom, a evo kakav joj je VERENIČKI PRSTEN

Filip Đukić i Paula Hublin već neko vreme uživaju u romansi, a nedavno ju je on i zaprosio. On je sada progovorio o veridbi, ali otkrio je i kako će izgledati njihovo venčanje. Kako je ispričao, hteo je da je zaprosio na putovanju na Tajlandu, ali je tada zaboravio verenički prsten.

- Bilo je mnogo komplikovano. Svašta se tu izdešavalo. Znam da Paula voli zmije i zelenu boju, tj. smaragd, pa sam tražio prsten koji bi bio sličan tome. Našao sam sliku dve zmije koje se spajaju i drže taj dijamant, pa sam kontaktirao jednu zlataru da mi naprave. Čekao sam mesec dana i kad sam ga uzeo, nije bilo to to. Smorio sam se. Posle sam našao novog zlatara, to je ispalo kako sam zamislio, ali sam morao da čekam dva meseca - započeo je priču Filip.

- Imao sam ideju koja je bila malo nenormalna. Sa organima reda sam nešto hteo da organizujem, ali sam odustao od toga zbog trenutne situacije u zemlji. Prvo sam želeo da je zaprosim na Tajlandu, ali sam zaboravio da ponesem prsten. Kad sam joj ispričao plan, ona se oduševila, ali na kraju sam odlučio da to uradim na njen rođendan. Organizovao sam večeru na vrhu solitera u centru Beograda, uz zalazak sunca. Jedan drugar mi je pomogao i doneo sve stvari, čim je njega videla, provalila je o čemu se radi - priča Filip.

- Venčanje će biti drugačije, neće biti u skladu sa našom tradicijom. Meni su sve svadbe uglavnom iste, a ne volim da se uklapam u masu. Biće u nekom našem fazonu, da li na plaži ili ispod mosta, još ne znam. Nismo popričali još o tome, ali biće drugačija, sigurno - rekao je Đukić.

Paula i Filip trenutno žive u Beogradu, a ukoliko promene destinaciju, otkriva da će to biti Italija.

- Jedina zemlja gde bih živeo, da nije Srbija, jeste Italija. Kako bismo se tamo snašli, ne znam. Prvo bismo morali da vidimo šta bismo radili. Ne možemo bez plana.

