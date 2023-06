"ISTINA JE DA VARA ŽENU, SVAŠTA JE RADIO U BRAKU" Zorica Marković oplela po Mikici Bojaniću, iznela šok tvrdnje

Zorica Marković je govorila o sukobu sa Mikicom Bojanićem, a tom prilikom je otkrila do sada nepoznate detalje iz njegovog života.

- Od samog početka Zadruge, on je krenuo đonom za to neko čuveno pile. Nema veze, oni su iz rehaba bili skroz neprijateljski raspoloženi. Ja ne pripadam nikakvim grupama, čoporima. On se ljuti što sam ja njemu rekla ''fikus'', e onda su krenule svađe, pa mirenja.. On sve što je rekao on to misli o meni. Ja stvarno Miloša Bojanića retko cenim, ali on meni ne liči na Bojaniće. Čovek radio, zaradio. Neki dan slušam neku pesmu, čovek peva bolje pre nego što je pevao pre 20 godina. Onda sam ja njemu rekla da se meni ne izvinjava, izvini se ocu - rekla je Zorica.

- Ja sam imala vezu, dočekali nas kao.. Cenio me Miloš i poštovao, uvek je gostoprimljiv. Ja da sam bila sa ne znam kim u tom trenutku, oni ne znaju da ja to javno kažem, je li Miloš, je li Pera, Žika, Laza.. Ja ne znam Miloša da ikada laže, svoje se meso ne jede, ali ja mislim da je Miloša sramota što je on ovo rekao - dodala je Zorica.

- Ja ću prvi put nešto progovoriti, zbog mene se niko nije iselio, ali su se mnogi doselili.. Sledi mu tužba za to što je rekao. Ovde nema alkohola, ali čovek kocka, pije. Ja sam rekla da je on obrukao Bojaniće. Istina je da on vara ženu. Mnogo ja znam o njima. Svašta je radio u tom braku. Kad izađemo, reći ću. Rekla sam sto puta ''Obrukao si Bojanića i kraj!'' i rekla sam brate da nije trebalo ovako. Ja zaista ne bih imala srca da ostavim Anu samu i odem na rođendan - dodala je Zorica.

kurir.rs

Bonus video:

04:27 Miloš Bojanić o saobraćajnoj nesreći sa Šijanom i Limunom