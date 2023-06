ANĐELA VIDELA INTIMNE SNIMKE ZVEZDANA I ALEKSANDRE NIKOLIĆ: Doživela nervni slom, niko nije mogao da je smiri! VRIŠTALA i DIVLJALA

Kontroverzni par Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić diskvalifkovani su iz "Zadruge" zbog nasilničkog ponašanja, a nakon što su napustili rijaliti na društvenim mrežama pokazuju da su srećni i zaljubljeni, iako su se u rijalitiju neretko svađali i vređali.

Ipak, da nije sve tako idealno u njhovom odnosu, mediji pišu da je Anđela od svojih fan stranica sa Instagrama dobila intimne snimke Zvezdana Slavnića i Aleksandre Nikolić.

Na tim snimcima se jasno vidi da su on i Aleksandra Nikolić i te kako bili prisni i da je osim dodira i držanja za ruke, palo i strasno grljenje koje je svima delovalo kao da je na korak od vrele akcije.

- Anđela je doživela nervni slom, bukvalno nije mogla da veruje šta joj se dešava, praktično je dobila dokaze o Aleks i Zvezdanu crno na belo, kao da ih je na gomili uhvatila - započinje izvor Sveta i dodaje:

- Najviše je boli što je Zvezdana stavila ispred familije i roditelja, a on se s njom praktično sve vreme samo igra i koristi je. Koliko znam, čula je i za neki tajni plan koji navodno Zveki ima sa Aleks, pa je Anđela sve to prenela prijateljima Filipa Cara koji je iz rijalitija izašao s namerom da ženi Nikolićevu i da je vodi kod oca i majke na upoznavanje. On to nikako neće moći da svari, pa sve i da je zaista samo reč o nebitnom flertu kom je Aleks pribegla tada jer je bila povređena zbog njega i Maje sa kojom je dva puta napravio izlet - tvrdi izvor.

– U svakom slučaju, Anđelu ni Moka nije mogao da smiri satima dok je divljala i tražila da je vode što dalje od Zvezdana, samo je ponavljala da će se svima osvetiti za sve što su joj priredili i naglasila je da će tu osvetu servirati ona i Car zajedno, e sad na šta je tačno mislila, ja to pojma nemam, ali svakako vdećemo epilog od iduće nedelje kad svi zadrugari izađu i pregledaju klipove koje nisu imali prilike da vide u rijalitiju, ali i kada iz medija i od najbližih saznaju pikanterije – tvrdi izvor.

