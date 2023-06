"UMOTALA SE U FOLIJU I U PROVOD" Dalila šokirala sve stajlingom, a grudi NA IZVOL'TE, pohvalila se svim detaljima

Dalila Dragojević često je u žiži interesovanja javnosti zbog skandala koje pravi. O njenom oblačenju se, takođe, neretko govori, a sad je mnogima, po ko zna koji put, zasmetalo ono što je ponela.

Naime, Dalila Dragojević je u jednom beogradskom noćnom klubu bila u dekoltiranoj odevnoj kombinaciji, koja je podrazumevala pantalone nesvakidašnjeg kroja.

"Žena se umotala u foliju", "šta je ovo navukla na sebe, ima li ona ogledalo?", "stajling nula", nizale su se poruke na društvenim mrežama, dok Dalila nije prokomentarisala nijednu.

foto: Printscreen

Dalila Dragojević je, inače, vrlo aktivna na društvenoj mreži TikTok, gde snima lajvove sa poznatima. U jednom takvom, koji je snimala sa influenserom Caletom, iznenadila je sve svojom izjavom da voli bivšeg muža Dejana, kojeg je javno prevarila na njegove oči u rijalitiju "Zadruga" sa Filipom Carem. Cale je tad rekao Dalili da su ga napali njeni fanovi jer je učestvovao u lajvu sa njenim bivšim mužem, nakon čega je Dragojevićka rekla da joj to ni najmanje ne smeta.

- Razapeli su me svi da si se naljutila na mene, da me kuneš, da si me blokirala - počeo je priču Cale.

- Ju. Zbog čega? - bila je začuđena Dalila.

- Zato što me je dodao Rasta i kada smo imali lajv sa Rastom, tu je bio i Dejan. Nisam uopšte znao da je on tu - objasnio je situaciju Cale.

- Pa što? Kakve to veze ima. Ja volim Dekija, šta ima veze - šokirala je sve Dalila.

kurir.rs/blic

