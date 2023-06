CARA VIŠE NE ŽELIM DA VIDIM: Janjuš urnisao bivšeg prijatelja, pa progovorio o odnosu sa Enom "Ništa nije kako treba"

Ljubitelji i verni gledaoci Zadruge imali su prilike da postave Marku Janjuševiću Janjušu sva pitanja i nedoumice koje žele, te je on odgovorio na njih.

foto: Printscreen/Instagram

Je l' si se pomirio sa ženom?

Na to pitanje ne znam kako da ti odgovorim. Postavljaju mi dosta to pitanje, izbegavam ga, ništa još nije kako treba. Ide ka tome, ali neću da malerišem.

Janjuše, možeš li nam pokazati ko je krofnica?

Krofnica je moja drugarica. Postoji i drugarica je.

Šta bi učinio da je tvoja supruga ušla u "Zadrugu" kao što je Ana s punim pravom?

Iskreno da ti kažem, moja žena nikada ne bi ušla u rijaliti. To je žena nekih drugih shvatanja i razmišljanja. Hipotetički je nemoguće, ne postoji ta šansa, ja je najbolje znam i da postoji šansa, ja bih ti rekao, ali ne postoji zaista.

foto: Printscreen TV Pink

Zašto sada pričaš sve najgore za Maju kada si rekao da ti je ona druga najveća ljubav?

Ja ne znam gde ja pričam najgore za Maju, niti je spominjem. NIšta nisam loše rekao, izbegavao sam bilo kakav kontakt i povezivanje, želim joj sve najbolje u životu.

Ponižavaš Aleksandrinu pobedu, a imaš obraza da sa njenom sestrom ideš na piće?

Nikada ja nisam ponižavao njenu pobedu, ja ponižavam svačije pobede. Ne da ponižavam, nego hoću da kažem da sebe smatram iznad tih ljudi. Njena sestra je moja drugarica iz detinjstva.

foto: Printscreen YT, Printscreen

Smatraš li da ti Filip Car nije prijatelj, jer te je toliko izvređao u "Zadruzi"?

Ma to je ozbiljan...Ja sam te klipove video tek kad sam izašao iz "Zadruge", čovek me apsolutno ne intresuje. Jednostavno, da tako neko nešto izgovori, to samo može loša osoba izgovori.

Je l' si gledao kako te tvoj "prijatelj" Car pljuvao kada si pao?

To je strašno, slali su mi te snimke. Čovek sa mnom nema više nikakav kontakt, ne želim da ga vidim.

Kako se osećaš kao opet oženjen tip?

Ja?! Nisam opet oženjen, ali sam sebe malo promenio, tj. malo više, gde sam trebao da razmišljam o tim stvarima ranije i gde mi je bilo dobro, a zaje**o sam se i mora sve ispočetka. Koliko mi je "Zadruga" donela loših stvari, toliko mi je donela i dobrih, da čovek shvati šta može da ga snađe u životu. Jesam, promenio sam se, te stvari koje sebi pravimo, niko drugi osim nas, su užasne.

Tebe je Ena čekala sve vreme, ćutala i bila fer prema tebi, a tebi je bilo mnogo mesec dana?

To sam ja kroz šalu rekao, to je moja ironija.

Da li se čuješ sa Šarmen?

Eto malo onako, u kontaktu smo, slabo se sa kim čujem. Jednom nedeljno izađem.

Šta ti je sa kafanom u Ofenbahu?

Izašao sam kao vlasnik toga čim sam došao ovde, ne znam ko je vlasnik sada, završio sam pre ulaska u "Zadrugu". Možda se i vratim tamo, imam neke ponude, nikad se ne zna.

foto: Petar Aleksić

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

01:21 Marko Janjušević Janjuš