"PRODAO SAM JOJ KRPICE A ONA JE TRAŽILA MOJ BROJ TELEFONA" Goca Tržan je pokupila Ivana Marinkovića, on otkrio sve detalje LJUBAVI

Ivan Marinković uskoro se ženi sa Jelenom Ilić koju je zavoleo u rijalitiju. Što se tiče pak bivših žena, ne krije da mu je Goca Tržan bila velika ljubav, ali i da Miljanu Kulić s kojom ima sina nikada nije voleo.

- To što sam imao sa Miljanom ne mogu da nazovem vezom, jer nikad nisam bio zaljubljen u Miljanu. Ono što smo mi imali je čist seks, sa moje strane. Bila je zanimljiva i mogu da kažem da sam je iskoristio. Video sam da mogu da je imam. Kao i svaki muškarac, imao sam potrebu za seksom, ona je bila zaljubljena u mene i eto, desilo se to dete na kraju. Dete nisam hteo, ono se omaklo. Nisam očekivao, mislio sam da neće iz prvog puta, ali sam očigledno vrlo plodan. Ja sam rekao da me Miljana ne zanima kao žena, nikada me nije ni zanimala, pa čak ni posle saznanja da je trudna. Drago mi je da je našla nekog napolju, samim tim znam da će mene ostaviti na miru. Ne znam šta me čeka kad izađem napolje, ja sam za najnormalnuju situaciju... Da učestvujem u odrastanju deteta, ali da bude sa njom. Poznajući Miljanu, znam da je to nemoguća misija. Zato i kažem da ne znam šta će me sačekati napolju - rekao je Ivan, pa se setio ljubavi sa Gocom.

- Upoznavanje sa Gocom je bilo jako specifično. Prodavao sam garderobu koju sam doneo kod jedne moje drugarice u salon, a tu se zadesila i Goca Tržan. Ona je pazarila dosta stvari i posle toga se nismo viđali, dok nam se putevi opet nisu spojili. Znali su svi da ja volim njene pesme. Sedela je u jednom lokalnom kafiću blizu moje zgrade, pa su me drugari odmah pozvali da dođem. Sedeli smo sto do stola i u jednom trenutku, moja drugarica, onako preko mene cimne Gocu i pita je da se upozna sa mnom. Mene blam pojeo, ali da izvučem situaciju, ja kao kroz smeh: Pa mi se znamo, ja sam ti prodao neke krpice u tom salonu. Ona se naravno setila i tu smo pričali još nekih sat vremena sigurno. Sutradan me zove drugarica iz salona i kaže: Nećeš verovati, došla Goca kod mene na nokte i traži tvoj broj. Mi se nikad nismo čuli, samo smo se dopisivali, pa sam mislio da me neko fura, ali sam se dopisivao. To je trajalo dva dana bez prestanka, dok nismo rešili da se vidimo. Došla je po mene kolima i sve dok nije stao auto ispred mene, ja nisam verovao da se dopisujem sa Gocom i da je vodim u bioskop. Nakon tri dana, već sam polako počeo da prebacujem stvari kod nje i tako je sve počelo. Onda se desila Lena, venčanje, pa sve ostalo. Razvod se desio jako brzo - ispričao je Marinković pre nekoliko godina.

