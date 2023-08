CAR ISPRIČAO SVE DETALJE RASKIDA S ALEKS! Preko pet stvari nije mogao da joj pređe, a OVAJ MUŠKARAC je kap koja je prelila čašu

Bivši rijaliti učesnik Filip Car je raskinuo veridbu sa Aleksandrom Nikolić, a u svom obraćanju na Tiktoku je objasnio fanovima razloge njihove svađe.

- Nikad u životu neću pljuvati Aleksandru ili govoriti bilo šta protiv nje. Ja i ona smo danas okončali našu vezu - započeo je obraćanje Filip pa nastavio:

foto: Nenad Kostić, Ana Paunković, Printscreen Instagram

- Otkada sam izašao iz "Zadruge" pazio sam na svaki svoj korak. Pokušavali su da mi smeste "prestupe", ali nisu uspeli zato što sam i te kako pazio i mario za svaki svoj postupak i korak, u svakom lajvu, znate i sami da nisam igrao mečeve sa ženama... Nisu znali šta će, dovodili su u intervjue ljude koji su se šatro dopisivali sa mnom... Nisam napravio nijednu "duplu" jer sam bio sa nekim koga volim i ko se izložio linču da bi ostavio nekog "sveca", da bi bio sa mnom - rekao je na početku Car aludirajući na Dejana Dragojevića i dodao:

- Borili smo se oboje. Ušao sam u konflikte, od juče onog bolesnika i njegovih bolesnika, do ne znam ni ja koga, nema sa kime nisam ulazio u najžešće ratove da bih odbranio sebe, nju i našu vezu.

foto: Nenad Kostić

Car je zatim detaljno objasnio šta mu je najviše smetalo u odnosu sa Aleksandrom.

Ona jako dobro zna kakav sam. Zna koje stvari meni smetaju. Ako sam te zavoleo, izborio se da budemo zajedno, ako smo prešli preko svih prepreka, ako su se udružili da nas razvale, a pored toga plovimo i ne damo na naš odnos, nemoj da radiš neke stvari koje meni smetaju. Ako mi kažeš na telefon "Ima neki give a way, da ga odigram za reklamu", onda mi reci kako ide. Ne možeš da se nalaziš sa tim nekim ko radi give a way, mislio sam da to ide normalno, preko interneta...

Filip je otkrio da mu je smetalo to što je želela da iznajmi stan u Beogradu iako je njihov dogovor bio potpuno drugačiji.

- Zašto se iznajmljuje stan u Beogradu ako ćeš da živiš kod mene u Crikvenici, ako ćemo na zimu otići u Beograd, ako ćemo zajedno iznajmiti stan? Zašto se stan iznajmljuje protiv moje volje i protiv volje tvoje porodice? Znači, ideš u nešto što te ja molim da ne radiš! Ne znam iz kog razloga.

Car je priznao i da mu smeta njeno naprasno druženje sa bivšom zadrugarkom Anom Spasojević koja je bliska sa Zvezdanom Slavnićem sa kojim je Aleksandra umalo imala aferu.

foto: Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

- Zašto odjednom Ana Spasojević? Koja je potreba da se družiš sa njom? Da Ana dolazi sa svojim dečkom nekim, da se vi nalazite, da idete negde... Ana Spasojević koja je dobra sa Zvezdanom k'o nokat i prst i sa nekim ljudima koji meni ne odgovaraju. Čemu to druženje ako to druženje meni ne odgovara?

Bivši iz rijaliti igrač je takođe pobesneo kada je Nikolićeva produžila svoj boravak u Beogradu više nego što je to bio dogovor.

- Zašto iz Pariza kad ideš sa mnom ne dođeš u Crikvenicu. Moraš kod zubara, imaš neke obaveze. Aha... Pa su te obaveze dva dana, pa su tri dana, pa su četiri dana, pa se prolongira zubar za sedam dana... Pa šta sam ja? Veza na telefon?

Filip je priznao i da je bio ljubomoran na njenog instruktora vožnje sa kojim je imala previše prijateljski odnos.

- Onda odjednom ide instruktor auto-škole. A čovek ćelav, sav istetoviran, ona kao vozi, svira narodna muzika, vi vozite auto, Ana Spasojević iza, čujete se na Vocap, drugi dan ide vožnja, pa stanete da jedete, da nešto popijete... Ja sam bolesno ljubomoran, znam da ništa ne bi uradila, ali meni to smeta.

Car je pomenuo i nedavnu svađu sa Dejanom koju je započeo kako bi zaštitio nju.

foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

Ja se borim juče sa onim kretenom, idem da se svađam i vređam sa psihopatama da bi nju odbranio, a ti u istom momentu give a way, instruktor, auto-škola, pojesti, popiti, Ana Spasojević, gore, dole... Toga kod mene nema. Doveo sam nakon 10 godina devojku svojoj kući, prihvatila te je moja porodica, moja okolina, moji prijatelji, svi, dobila si priliku za jedan miran i normalan život. Nećeš. Hoćeš da ideš po Beogradu, da se voziš sa instruktorom, da snimaš give a way, da se nalaziš sa nekim, da ideš sa Anom Spasojević koja je dobra sa nekim ljudima koji meni ne odgovaraju. Izvoli.

Na kraju, otkrio je da smatra da ga intuicija ne vara, te da "to nije to" što se tiče emocija sa njene strane.

- Šta je kap koja je prelila čašu? Mene nikada šesto čulo ne vara - osetim da nije to to sa njene strane! Ja zavoleo kao konj, daj, spremaj stvari i dolazi kod mene. Doveo sam te kući, idem dole, spremam stan, radim da napravim taj stan, da naprevim neko naše gnezdo, neku našu oazu, ti ideš i iznajmljuješ stanove! Znači da ti nije to to sa mnom. Bože moj, ne ide. Ne mogu više da se nerviram svaki dan. Ja to ne trpim. Ne možemo da se složimo i da budemo jedno i ne možemo da funkcionišemo, kad vidim da to izmiče mojoj kontroli i kad ne možemo da se stabilizujemo... Treba mi mir i sklad.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme