"ANA GLUMI MAFIJAŠICU, IZGLEDA KAO DA JU JE POPLAVA IZBACILA" Kačavenda oplela po bivšoj drugarici, pa opalila rafal po Buliću!

Buduća učesnica rijalitija "Elita", Milena Kačavenda, progovorila je o svojim planovima kako će se predstaviti u novom Pinkovom formatu. Ona je istakla da će se družiti s Markom Đedovićem i da će i te kako voditi računa o svom izgledu.

- Ja sam čula da pričaju da mi je Đedović kao rođeni brat. Jedva čekam da se upoznamo, on je to dobro rekao da nas čeka kafica puna čemera pored WC šolje. Ne mogu da dočekam! On i ja ćemo morati da zaključimo sezonu šest. Ne planiram da sa njim pričam jedno, a kod crnog stola drugo. Planiram da budem sređena uvek, ne razumem zašto pojedini ljudi tamo izgledaju kao da ih je poplava izbacila, recimo Ana Ćurčić - rekla je Kačavenda, pa dodala:

- Vozila sam se po Adi Bojani i videla tablu ćurke, a na Instagramu postoji profil ''Ober ćurke'' koji je mene sve vreme pljuvao, dok sam branila Anu. Ne znam ko stoji iza profila, otkad smo zaratile, oni su na mojoj strani. Ja nisam ispratila da je Žana nju nazvala ćurkom, pa je ispalo da sam ja dolila ulje na vatru. Ja nju zapravo ne zovem Ana Ćurčić, nego Ana k***ić. I Aca Kulić. Dopalo mi se kad ga je Žana nazvala Maca Kulić TikTok. On je sebi dozvolio nešo što sebi ne bi smeo da dozvoli. Zanela ga svetla reflektora, ali nije bio klikeraš do samog kraja kad je Ana u pitanju. Ja sam lično Bulića uvukla u sve ovo da bude podrška Ani. Naknadno je u medijima rekao da se sam priključio, a to nije tačno, imam kao dokaz i lajv koji se sačuvao. Mislim da se do kraja izblamirao. Ne zazirem od njega, ne plašim ga se! Žanu ne poznajem, ali je bila u emisiji s Anom vrlo odmerena, dok je ona zauzela vrlo mafijaški stav - ispričala je buduća učesnica rijalitija.

