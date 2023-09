AUUU KAKVA MOMČINA, ON JE SIN MILENE KAČAVENDE! Lep je kao lutka, pravi muževan stav, a svaka će pasti na njegov OSMEH (FOTO)

Milena Kačavenda, bivša kuma Ane Čurčić jedna je od učesnica rijaliti programa "Elita". Ona je pre ulaska najavila svim ukućanima da treba da je se plaše i da nikome neće tolerisati ukoliko je budu remetili u rijalitiju.

Naime, Milena iza sebe ima brak u kojem je dobila dvoje dece, a na njenom profilu na Instagramu mogu se pronaći slike njenog sina, koji je po svemu sudeći pravi šmeker i devojke lude za njim, a mnogi smatraju i da je Milenina kopija.

"Moj sin, moje sve" - napisala je Milena tada u svojoj objavi, a njen sin je tada po svemu sudeći slavio 18-ti rođendan, a potom je u jednoj objavi otkrila i koji fakultet je upisao.

"Upisala majka momčinu na fakultet" - napisala je Milena pre 4 godine, a u pitanju je bio Fakultet informacionih tehnologija.

Podsetimo, Milena je jednom prilikom govorila i o bivšem mužu sa kojim ima dvoje dece i razlogu njihovog rastanka.

- Supruga sam upoznala devedestih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa Voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života, a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla.

Kurir.rs / Blic

Bonus video:

10:25 STARS-EP127