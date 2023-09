NOVI DETALJI BURNE PROŠLOSTI UČESNICE ELITE: Aneli bila u ljubavi sa bivšim dečkom ove POBEDNICE Zadruge! ŠOK FOTKA!

Aneli Ahmić bila je u ljubavnoj vezi sa bivšim dečkom pobednice Zadruge Ive Grgurić. Takmičarka Aneli Ahmić izbila je u prvi plan i žižu interesovanja, kako je u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević ispričala da ju je suprug Asmin Durdža ostavio zbog ljubavne veze sa starletom Stanijom Dobrojević.

Na društvenim mrežama isplivavaju razni dokazi kako o Asminu i Staniji, tako i o Aneli, pa se samim tim pojavila i njena fotografija sa imućnim muškarcem iz Hrvatske, sa kojim je Ahmićeva bila u ljubavnoj vezi, kako se piše.

Naime, radi se o Marinku Zovku, koji je takođe bio u ljubavnom odnosu i sa pobednicom "Zadruge 3" Ivom Grgurić, koja ga je tokom boravka u rijalitiju jako često pominjala.

Sad se na društvenim mrežama pojavila slika Marinka i Aneli, zbog čega mnogi sumnjaju da ona ima pik na imućne muškarce.

Podsećamo, Aneli je na samom početku "Elite" iznela gomilu prljavog veša o svom suprugu, a detalji su ostavili u šoku celu javnost.

- Muž me je pre mesec dana prevario posle tri godine braka. Ja sam iz Dubrovnika. Prevario me je sa Stanijom Dobrojević. Ja sam vrlo hrabra. On nije ni "m" od milionera, svi žive kao podstanari. Imali smo odnos, prvi naš odnos i ostala sam trudna... Rekao mi je samo da se zaljubio i da ide u Ameriku kod nje. Stavio je slovo "S" na stori i tri tačkice. Onda mi je rekao da ide kod nje, pakao mi je bio. On je otišao... Eto, šta sam sve prošla. Trenutno su u Crnoj Gori. Austrijski mediji su baš danas objavili da je prevarant, da je državu prevario, beži u Majami. Dug je period od 10 meseci, ostaću do kraja. On je prevarant! Staniji bih poručila da ga iskoristi još malo, jer uskoro neće imati ništa, neće mu ostati ništa! Šta ih je spojilo? Pa, keš, keš ih je spoji - pričala je nova učesnica rijalitija "Elita".

