"MILJANI NIŠTA NE VERUJEM, MOŽE DA PLAČE KAD HOĆE" Ovako je Ivan reagovao na Kulićkine suze nakon što je saznala da se on ženi!

Ivan Marinković oglasio se nakon što se Miljana Kulić rasplakala nakon saznanja da je zakazao svadbu s verenicom Jelenom Ilić. On je otkrio šta misli o Miljaninim suzama zbog saznanja da će Marinković oženiti Jelenu.

foto: Printscreen Amidži šou

- Nemam šta ja da komentarišem, to me ne zanima, bitnije mi je kako su drugi ljudi reagovali, ako je to istina, za nju me baš ne zanima, ona može da plače kad hoće, njoj ne verujem ništa i nije mi bitno - rekao je kratko i jasno Ivan Marinković.

foto: Printscreen

Miljana je pokušala da se opravda pa kao izgovor iskoristila sina i da je razlog njenih suza on, ali njena reakcija je bila i više nego evidentna.

Kurir/ Pink

