Zorica Marković gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde je govorila o ovom sukobu sa Ivanom Marinkovićem.

Naime, Zorica je podržavala Anu Ćurčić, što je dovelo do sukoba između nje i Marinkovića. Nakon rijalitija, pojavile su se vesti da je Zorica tužila Ivana Marinkovića i da je on dobio zabranu prilaska.

02:33 EVO ZAŠTO JE IVAN MARINKOVIĆ DOBIO TUŽBU I ZABRANU PRILASKA! Zorica Marković iskreno: Preterao je, bila sam na Aninoj strani

- Meni je sve to smešno posle rijalitija kada izađem odande, ali mene to ne zanima. Tužba je otišla jer je preterao u nekim stvarima i ne želim više o toj osobi da pričam. Vidim da je aktuelno sve to iz "Zadruge 6" što je logično. Ipak su se događale stvari koje imaju težinu. Ja sam uz Ani Ćurčić bila jer joj je bilo teško po meni i imam pravo da mislim tako. Bila sam tu da joj olakšam i saslušam. Mnogima je to bilo da sam ja mikrofon za narod. Međutim, da nije potrebno ni tamo ni van "Zadruge", ni kroz "Narod pita" da tolike uvrede pljušte. Ja ćutati neću nikom i govorim svakom po zasluzi - rekla je Zorica i dodala:

foto: Kurir televizija

- Ja mislim da ne treba da se toliko oko tuđih života svađamo i glođemo, ali oni to traže. Napomenuću samo da sam ja Anu Ćurčić videla prvi put u životu u rijalitiju sa tom zatečenom pričom. Pokušala sam da balansiram i po mnogima sam ispala dvolična. Ja sam savetovala i njega i nju da ne bi došlo do problema i nečega kako oboje ne bi bili diskvalifikovani, trudila sam se.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:49 Zorica Marković napravila haos u Vrnjačkoj Banji