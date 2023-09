UČESNICA "ELITE" IZNELA ŠOK DETALJE O SEBI! Završila u domu za maloletna lica, išla protiv ZAKONA, pa sada sve PRIZNALA

U Belu kuću stiglo je novo pismo Velikog šefa u kojem piše da svaki zadrugar treba da javno ispriča svoju najveću životnu grešku.

Učesnici su redom ustajali i govorili svoje najveće greške, a Sara Šljivar sve je šokirala svojom pričom.

Naime, Sara je otkrila da je jednom prilikom izazvala požar koji je zahvatio dva objekta, te da je zbog toga završila u kazneno-popravnom domu za maloletna lica.

foto: Printscreen

- Ja smatram da sa 21 godinom, nemam neke ozbiljne greške, ali mogu da ispričam da sam sa ekipom iz doma došla u neki objekat gde smo zapalili vatru, koju smo polivali alkoholom. Međutim tada se desilo da se zapalio još neki objekat, pa su me kaznili sa 70 hiljada evra, ali s obzirom da sam bila maloletna, poslali su me u dom zatvorenog tipa i to mi je greška - istakla je Sara Šljivar i ostavila sve bez teksta.

Kurir.rs / Blic