MILICA MITROVIĆ POTVRDILA MEGAEKSKLUZIVU! Aleksandra Nikolić stiže na Pink, hitno ide u Šimanovce, sve će početi od 22h

Milica Mitrović, direktorka programa televizije Pink, izdala je zvanično saopštenje putem svog profila na društvenoj mreži Instagram, te otkrila da pobednica "Zadruge 6" Aleksandra Nikolić stiže u "Elitu".

Naime, Aleksandra će biti specijalna gošća voditeljke Dušice Jakovljević u petak u 22 časova, nakon čega će predstavnici sedme sile ispitivati aktuelne učesnike "Elite".

Podsetimo, juče se saznalo da je Aleksandra Nikolić trudna,koja je potom otkrila da je u trećem mesecu, kao i da nosi devojčicu. Nikolićeva je ostala trudna sa bivšim verenikom Filipom Carem, sa kojim više nije u dobrim odnosima.

Nikolićeva je sinoć održala "lajv" na društvenoj mreži Instagram i otkrila da je on za nju monstrum i nečovek.

- Zbog nje ću se boriti i izdržati sve jer će moja preslatka devojčica imati sve. Filipa ne bih da komentarišem, on je nečovek za mene i monstrum, i da umre, ne zanima me. Želela sam da budemo u korektim odnosima, ali to je džabe. Od njega ne tražim apsolutno ništa - poručila je Aleks, pa dodala:

- Ne nerviram se, trudim se da nekako izguram sve ovo. Ljudi desilo se nešto prelepo, nešto što sam uvek želela, jako sam srećna iako okolnosti nisu najbolje, iako je otac takav nažalost. Ja sam saznala par sati pre emisije sa Anom Ćurčić, gospodin je bio upućen u sve. Ja sebe ne vidim pored takvog čoveka, i ne bih ni jednoj osobi na svetu poželela takvog muškarca. Neću učiti dete da ne voli tatu, kad poraste neka radi šta želi. Nisam ovo želela naravno, ali desilo se i šta je tu je, sama ću odgajati dete naravno - dodala je ona, pa zaključila:

- On je navikao da se čupa preko mene, ali ovog puta neću dozvoliti jer nisam dužna. Ta politika, meni je dete najbitnije neka zaboravi - istakla je ona.

