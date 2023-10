MAJA MARINKOVIĆ PROŠETALA ZADNJICU OD 840 KUBIKA Prvi put u javnosti posle operacije, pokazala kako izgleda u TIGRASTOM autfitu

Starleta i rijaliti učesnica Maja Marinković nedavno je ugradila 840 kubika u zadnjicu, a sada se prvi put pojavila u javnosti i pokazala kako izgleda.

Naime, Maja gostovala emisiji "Amidži šou", a za tu priliku je odabrala providni, tigrasti kombinezon. Ona je ponosno prošetala novu zadnjicu, a kako je istakla, operacija je prošla dobro i potpuno se oporavila nakon mesec dana.

1 / 5 Foto: Pritnscreen

- Osećam se zaista dobro, s obzirom na to da je to tek sveže. Konačno se završilo sve što je trebalo da se završi, sad sam još po otokom, ležala sam 48 sati na stomaku. Sve će malo da splasne, sve je to super. Pridržavam se saveta lekara, nije bilo komplikacija. Moraću da mirujem dve nedelje, za mesec dana će biti sve kako treba, imam male bolove. Stavila sam 420 kubika u zadnjicu, po jednoj - rekla je Maja tada.

foto: Pritnscreen

Podsetimo, danima se piše o svom porukama koje je Car slao Maji dok je bio sa Aleksandrom u vezi, a Marinkovićeva je sve to obelodanila. Sad je odlučila da otkrije sve detalje i da ide do kraja.

- Imala sam potrebu da to obelodanim jer je on plasirao priču da sam ja luda i da ga proganjam. Ja nisam započela nikakvu priču, on se meni javljao dok je bio u odnosu sa njom. Toliko o njihovoj famoznoj i velikoj ljubavi. Nisam želela da se vidimo i nismo. Niti ćemo se videti. Ne volim ljude koji nameštaju druge ljude, htela sam da dokažem svoju istinu. Ne mogu da verujem dokle je ta granica. Gledala sam neke Aleksandrine izjave i to može da popije samo neko manje inteligentan. Nisam znala da je Aleks trudna kad je on meni pisao, rekao mi je da postoji mogućnost da je trudna. Meni su oni apsolutno isti i neka se sada dave u svojim lažima. Niko ne dovodi u pitanje zašto je on slao poruke meni. Čuli smo se konstantno dok su oni bili zajedno. Rekao je da je ne voli, da sanja mene kad spava s njom, da ne može da je gleda očima i da je s njom samo zarad fanova i podrške - otkrila je Maja.

kurir.rs