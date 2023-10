CAR IZBEGAO SUSRET SA MAJOM! Odbio da se pojavi sa njom u emisiji: Nema hrabrosti da se SUOČI SA MNOM!

Starleta Maja Marinković večeras gostuje u emisiji kod Ognjena Amidžića, a sa njom je trebao da bude i Filip Car koji je odlučio da se ne pojavi.

Maja se pojavila u tigrastom providnom kombinezonu, a tom prilikom je pričala o Filipu i javnom prepucavanju, a spomenula je i trudnu Aleksandru Nikolić.

foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić

- Nije mi čudno što neće da se pojavi, nije imao hrabrost da se suoči sa mnom. Da sam ja na njegovom mestu sigurno se ne bih pojavila. Ja pričam istinu, mnogi se pitaju zbog čega sam to sad uradila. Ne može da se ospori meni što mu odgovaram na poruke. Što se mene tiče ja sam čista, drago mi je šro sam skinula maske. Aleksandre mi nije žao, čula sam njene izjave, pričala je da je obmanjena. On je odjednom nasilnik, tukao je trudnu, pa kako sad sve to? Ja ne podržavam nasilje, ali je ona vrlo dobro znala sa kim pravi dete. On je ološ, to ništa nije sporno, ja ne znam da li je istina to što je ona ispričala - rekla je Maja pa nastavila:

foto: Petar Aleksić, Nenad Kostić, Printscreen/Instagram

- Sa Filipom sam uvek imala granicu, nikad nisam dozvolila da me Filip pravi budalom. Muškarac ako te voli i ako te poštuje, mora da vodi računa o tebi. Ne može ništa u životu na silu, ja mogu Aleksandru da razumem, znala je sa kim pravi dete. Ne razmišljam o njoj - rekla je ona, a onda spomenula i operaciju zadnjice koju je nedavno imala.

- Jako kompleksna operacija, trebalo mi je mesec dana da se oporavim, sve je u najboljem redu.

Kurir.rs/Blic

